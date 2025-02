現場向けビジネスチャット「direct」が作業所管理を効率化する

現場向けビジネスチャット「direct」は、タスク管理機能の導入により、作業所管理の効率化を実現しています。全タスクが可視化されることで、指示の抜け漏れ防止や迅速な情報共有が可能になりました。2025年春には英語版がリリース予定で、海外における作業所管理の効率化も期待されます。

同社では、全ナショナルスタッフを含めた作業所に関わる約40名のメンバーと「direct」でやり取りを行っています。業務に関するあらゆる連絡や指示を1つのトークに集約することで、一元管理の仕組みを構築し、現地と日本の本社の両方で状況の可視化が可能になりました。さらに、「direct」の拡張機能である「タスク機能」を活用することで、全ての業務依頼事項を可視化して共有できるようになり、作業所管理と業務効率の大幅な向上を実現しました。「タスク機能」の活用により、担当者や期限、ステータスとともに全タスクがスタッフ全体に可視化して共有され、指示の抜け漏れ防止を実現しました。また、写真付きでタスクを管理することで、後々トラブルが発生した際のエビデンスとして活用でき、今後の業務にも役立つことが期待できます。課題や改善点を報告しやすい環境を整え、言語や文化の違いを超えた円滑な情報共有を実現しています。「direct」のリアクション機能を活用することで、スタッフのモチベーションアップにも貢献しています。2025年2月時点では「direct」の「タスク機能」は日本語版のみとなりますが、2025年春より英語版を順次ご提供予定です。これにより、海外における作業所管理の効率化や、情報共有の迅速化を実現していきます。お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は5,500社を超え、建設やインフラ、設備、製造、流通、小売、金融、不動産などさまざまな業界の現場で広がっています。◯トーク ◯通話機能 ◯スタンプ ◯ファイル添付 ◯音声入力「direct」の「タスク機能」は、誰がいつまでにどのようなタスクを実行するのかを可視化でき、各タスクの進捗を一覧で把握できます。また、「direct」のチャット機能と連携しており、タスク登録やステータス変更をすると、チャットに通知が届きます。メッセージをそのままタスクに登録したり、撮った写真からタスクを作成したりすることも可能です。2025年春、英語版のリリースを予定しています。.

同社では、全ナショナルスタッフを含めた作業所に関わる約40名のメンバーと「direct」でやり取りを行っています。業務に関するあらゆる連絡や指示を1つのトークに集約することで、一元管理の仕組みを構築し、現地と日本の本社の両方で状況の可視化が可能になりました。さらに、「direct」の拡張機能である「タスク機能」を活用することで、全ての業務依頼事項を可視化して共有できるようになり、作業所管理と業務効率の大幅な向上を実現しました。「タスク機能」の活用により、担当者や期限、ステータスとともに全タスクがスタッフ全体に可視化して共有され、指示の抜け漏れ防止を実現しました。また、写真付きでタスクを管理することで、後々トラブルが発生した際のエビデンスとして活用でき、今後の業務にも役立つことが期待できます。課題や改善点を報告しやすい環境を整え、言語や文化の違いを超えた円滑な情報共有を実現しています。「direct」のリアクション機能を活用することで、スタッフのモチベーションアップにも貢献しています。2025年2月時点では「direct」の「タスク機能」は日本語版のみとなりますが、2025年春より英語版を順次ご提供予定です。これにより、海外における作業所管理の効率化や、情報共有の迅速化を実現していきます。お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は5,500社を超え、建設やインフラ、設備、製造、流通、小売、金融、不動産などさまざまな業界の現場で広がっています。◯トーク ◯通話機能 ◯スタンプ ◯ファイル添付 ◯音声入力「direct」の「タスク機能」は、誰がいつまでにどのようなタスクを実行するのかを可視化でき、各タスクの進捗を一覧で把握できます。また、「direct」のチャット機能と連携しており、タスク登録やステータス変更をすると、チャットに通知が届きます。メッセージをそのままタスクに登録したり、撮った写真からタスクを作成したりすることも可能です。2025年春、英語版のリリースを予定しています。





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

BUSINESS CHAT TASK MANAGEMENT WORKPLACE EFFICIENCY FIELDWORKER DIRECT COMMUNICATION

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

現場向けコミュニケーションツール「direct」導入事例をL is Bが公開株式会社L is Bは、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が現場向けコミュニケーションツール「direct」を導入し、活用している事例をサービスサイトで公開しました。L is Bは、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいている現場向けコミュニケーションツール「direct」の導入企業は5,500社を超え、建設、インフラ、設備、製造、流通、小売、金融、不動産などさまざまな業界の現場で広がっています。

続きを読む »

任天堂、「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2任天堂は1月16日、「Nintendo Switch 2」の発表に合わせて、「Nintendo Switch 2」に特化した「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」を4月2日に配信する。

続きを読む »

任天堂Switch2、遂に正式発表!詳細発表は4月2日Nintendo Switchの後継機種として期待されていたNintendo Switch2が、1月16日ついに正式発表されました。予告映像では本体がお披露目となりましたが、スペックや発売日、価格、ローンチタイトルなどの詳細は発表されず、4月2日の「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」で詳細が明かされることとなりました。

続きを読む »

任天堂、Nintendo Direct と Switch 2 体験会開催の情報を公開任天堂は新情報を発表し、予告映像を公開した。今後実施される「Nintendo Direct」や、「Nintendo Switch 2」の体験会についての情報が明かされた。

続きを読む »

JR東海、現場向けコミュニケーションツール「direct/ダイレクト」を導入現場向けコミュニケーションツール「direct/ダイレクト」導入事例が公開されました。

続きを読む »

パーソルキャリア「HiPro Direct」長崎県で地域課題解決イベント「まるごと五島列島を考えるプログラム」を開催パーソルキャリア「HiPro Direct」長崎県で地域課題解決イベント「まるごと五島列島を考えるプログラム」を開催 パーソルキャリア株式会社のプレスリリース

続きを読む »