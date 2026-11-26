システムソフト・ベータは11月26日、戦略シム『大戦略SSB2』向けのシーズン2を配信した。

『大戦略SSB2』は、1985年より続く現代兵器シミュレーションゲーム『大戦略』シリーズの最新作だ。 対応プラットフォームはPC（Steam/Windows）/PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch。

プレイヤーは戦車や戦闘機、艦船など300種類以上におよぶ陸海空の兵器ユニットを生産し、ターン制で移動や攻撃などの指示を与え、拠点を占領しながら戦場を掌握していく。 前作『大戦略SSB』からシリーズの新展開と位置づけられており、本作では多数の新要素が盛り込まれている。 シーズン2の無料大型アップデートでは、まず新ルール「技術力」が実装。 すべての兵器に3段階の「必要技術レベル」が設定され、ターン経過によってより高性能な兵器が生産できるようになっていく。

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技術力による戦力の伸び方は「生産タイプ」（国）ごとに速攻型や晩成型など異なっており、自身と敵対勢力の技術力の特徴を把握しておくことも戦略判断に影響する。 また、「鹵獲」システムが実装され、拠点を占領すると敵兵器を自軍の戦力として使用可能に。 一部の航空機は武装を換装することで役割を変更できたところ、偵察に特化する換装タイプが追加された。 さらに、マップの難易度を3段階から選択可能となったほか、フリーマップでは工業力などの初期値も設定できるようになり、総力戦やハンデ戦など自分にあった戦力バランスで攻略を楽しめる。