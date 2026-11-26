システムソフト・ベータは11月26日、戦略シム『大戦略SSB2』について、2027年のロードマップを公開した。

』について、2027年のロードマップを公開した。 『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』とのコラボDLCが無料配信されるほか、2027年も毎月のアップデートで新たなシナリオマップが配信される。

『大戦略SSB2』は、1985年より続く現代兵器シミュレーションゲーム『大戦略』シリーズの最新作だ。 対応プラットフォームはPC（Steam/Windows）/PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch。 プレイヤーは戦車や戦闘機、艦船など300種類以上におよぶ陸海空の兵器ユニットを生産し、ターン制で移動や攻撃などの指示を与え、拠点を占領しながら戦場を掌握していく。 前作『大戦略SSB』からシリーズの新展開と位置づけられており、本作では多数の新要素が盛り込まれている。

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まず、『R-TYPE TACTICS I・II COSMOS』との相互コラボが決定し、無料DLCとして配信される。 同作は、SFシューティング『R-TYPE』シリーズの世界観でおこなう戦略シミュレーションゲームだ。 対応プラットフォームは、PC/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S。