プロボクシングWBA世界バンタム級王者増田陸（29＝帝拳）が初防衛戦（29日、東京・両国国技館）で拳を交える前王者堤聖也（30＝角海老宝石）による「価値のない… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

27日、東京ドームホテルで開催されたU－NEXT Boxing7大会公式会見にそろって出席。 WBA の判断で、無敗の休養王者から同級1位に降格となった堤から「増田選手のベルトは僕に勝って初めて価値が生まれる。

価値のないまま終わらせたい」と発言された。 表情は変わらなかったが、増田は「言いたいことは分かるが、このベルトが無価値と言えば違う。 （7月のWBA同級）王座決定戦で戦った比嘉（大吾）選手にも勝って、このベルトがここにある。 このベルトは価値があると思う」と言葉に力を込めた。

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会見後、さらに「自分にとって決定戦で取って、自分の周りの方たちが喜んでくれた。 無価値ではないんですよね。 もちろん堤選手に勝つからこそ価値が上がるのは十分に理解している。 そこは自分の中でも思っている。