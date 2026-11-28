プロボクシングWBA世界バンタム級王者増田陸（29＝帝拳）が「鬼門」の初防衛戦に臨む。29日に東京・両国国技館で前王者となる同級1位堤聖也（30＝角海老宝石）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング WBA世界バンタム級王者 増田陸 （29＝帝拳）が「鬼門」の初防衛戦に臨む。29日に東京・両国国技館で前王者となる同級1位堤聖也（30＝角海老宝石）の挑戦を受ける。28日、東京ドームホテルで開催されたU－NEXT Boxing7大会の 前日計量 に出席。

リミットより200グラム少ない53・3キロでパスした堤に対し、100グラム少ない53・4キロでクリアした。 計量後には約19秒間にわたるフェースオフ（にらみ合い）も実施。 最後は堤から手をさし出され、ガッチリと握手も交わした。 アマで1回、プロで1回対戦し、負けている堤からは「明日、やろうな」と声をかけられた増田は、うなずいて対応。3度目対戦へ「本当に今は集中している。

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（堤の）目の奥に気持ちの強さは感じましたね。 ここまでお互いに良く体重もつくったこられた。 明日はお互いに良い状態でリングに上がることができると思う」と口元を引き締めた。 23年8月30日の堤との対戦からちょうど3年後の今年8月30日、増田はインスタグラムを更新。 試合2日後に書いたとする日記をアップロードした。