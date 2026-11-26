マイナビの粟井代表は将棋ファン向けに棋譜のオープン化を検討すると表明。第75期以降は日本将棋連盟単独主催となり、賞金額や対局料の増額、大学生棋士の招待などの改革が行われる。

株式会社 マイナビ 代表取締役社長の粟井俊介氏は会見で「棋譜のオープン化を考えています。 楽しめる機会づくりを」と構想を明かし「将棋ファン、将棋を学ぶ方が気軽に触れてもらえる」と語った。

具体的な運用方法については未定とした。 王将戦についての印象は「歴史の古い棋戦。 時代を超えて語り継がれる勝負がこれまで代々残されてきた」と語り、谷川浩司王将が羽生善治6冠の挑戦を退けた1995年、羽生が全7冠制覇した1996年、藤井聡太王将に羽生が挑戦した2022年を例に挙げた。 株式会社囲碁将棋チャンネル代表取締役社長の山口哲史氏は特別協賛として「王将戦を支えていく。

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できる幅ができていく。 例えば、観る将が喜ばれることをやっていきたい」と語った。 棋戦の概要については一次予選から、マイナビ女子オープンのタイトル王者と4強進出者の計5人が参加する。 挑戦者については、計7名によるリーグ戦を現行通り行う。