玉鷲親方が42歳の誕生日に白星 6勝目の喜びと相撲界の鉄人としての軌跡

東前頭15枚目の玉鷲が誕生日に白星を飾り6勝目を挙げた。長期現役を支えた地道な稽古の蓄積と、若手にも負けない姿勢が評価される相撲界の鉄人の物語。

東前頭15枚目に位置する大関経験者の玉鷲が、自身の42歳の誕生日を6勝目の白星で飾りました。対戦した同10枚目の狮司を力強く押し倒し、大喜利的な勝利を収めた玉鷲親方（ 片男波 ）は、42歳という年齢を感じさせないパワフルな相撲で観客を魅了しました。

誕生日白星 力強い突き放しで狮司を押し倒す

玉鷲は過去2勝2敗の成績で挑んだ狮司に対し、立ち合いから徹底した突き放しで相手の上体を起こしました。右のど輪と左おっつけを効果的に使い、狮司を前に進ませずに土俵際まで追い詰めました。回転のいい突っ張りで再び頭で当たりを交えると、最終的に狮司を押し倒すことに成功し、大きな歓声の中、勝利を確かなものにしたのです。

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観客席には「誕生日おめでとう」と書かれた横断幕を持ったファンが多数詰めかけ、玉鷲が土俵を降りる瞬間には大喝采が巻き起こりました。玉鷲自身も「驚きしかなかった」と振り返るほど、誕生日の勝利は特別なものとなりました。

42歳現役 若手も認める地道な稽古の蓄積

玉鷲が42歳という高齢でも第一線で活躍し続ける根底には、並々ならぬ稽古への執着と「稽古の貯金」があります。二所ノ関一門の連合稽古では、常に幕下以下の力士と同じ時間に土俵に降り、準備運動から率先して行っていました。30歳を過ぎると若手に指示を出すだけで腕を組んでいる力士が多い中、玉鷲は異質なほどにコツコツと準備を重ねました。

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この地道な努力の積み重ねが、張りのある体と衰えないパワーを生み出しています。若手力士に対してアドバイスを送りながら、自らも高い番数をこなし、その姿勢は周囲からの信頼も厚いものです。玉鷲の体は、毎日の地道な準備運動と稽古の量によって、今もなおトップレベルのパフォーマンスを保つことができています。

琴風評「相撲界の鉄人 その姿を越える者はいない」

元大関でスポーツ報知評論家の琴風は、玉鷲の姿勢に対し「若手に'玉鷲を見習え'とは言えない」と評しました。その理由は、玉鷲が単に強いだけでなく、相撲界における「鉄人」としての地位を確立し、これを超える力士がもう出てこないほど特異な存在だからです。初めに入門1年目で見た、背の高い細身の少年が不安そうに土俵の隅に立っていた姿を思い出すと、その少年が42歳まで現役を続けるとは想像もつかないほどの変貌です。

玉鷲の長寿現役は、年齢を重ねても稽古量を減らさず、若手との差をつけずに向き合い続ける姿勢の賜物と言えます。この6勝目により、玉鷲の相撲界における不朽の業績はさらに色濃く刻み込まれることとなりました。

今後の展望 現役続行の証としての6勝目

この勝利は、玉鷲が依然として大相撲の舞台で闘争心を失っておらず、トッププレイヤーとしての実力を保持していることを示す明確な証明です。多くのファンが駆けつけるほどの人気と、業界内での尊敬は、玉鷲という力士が持つ独特の魅力と努力の結晶です。誕生日の白星を起点に、玉鷲のその後の取組次第で、相撲ファンの期待と注目はさらに高まることが予想されます。