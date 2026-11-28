デビュー15周年を迎えたKis-My-Ft2の玉森裕太が、TBS「A-Studio+」に出演し、メンバーとのユニット活動やセンターポジションへの葛藤、責任感についての貴重な体験談を語った。

デビュー15周年を迎えたアイドルグループKis－My－Ft2の 玉森裕太 （36）が、27日に放送されたTBS系「A－Studio＋」（金曜午後11時）に千賀健永（35）宮田俊哉（38）横尾渉（40）藤ケ谷太輔（39）二階堂高嗣（36）とともに出演し、 センター への葛藤を明かした。

さらにSANCHEさんは「タマがドラマに出てからどんどん変わってった」と話しており、笑福亭鶴瓶が「意識ある？ 自分の中で」と聞いた。 玉森は「それまでは僕、別にセンターじゃなかったんですけど。 （ドラマに）出てからSANCHEさんが『もう、お前、ここセンターに立て』というのがきっかけ…すごい覚えてて。

Advertisement

真ん中って、何ていうんですか、その…真ん中じゃないですか」と言うと、二階堂が「そのステージの中心だもんね」とフォローした。 玉森が「グループの中心とか、俺、それ担えないよ…と思いながら結構やってたら、ずっとそれも怒られてた印象あります」と明かした。 鶴瓶が「ちゃんと前出ろと言われてきた？ 」と聞くと、玉森は「はい、前出ろって。