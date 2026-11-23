元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が23日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月～金曜午前8時）に生出演。関芳弘文科相の政治資金パーティーをめぐって… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元テレビ朝日社員の 玉川徹 氏（63）が23日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月～金曜午前8時）に生出演。 関芳弘文科相の政治資金パーティーをめぐって進退が浮上していることについて問題点を指摘した。

関氏は20日夜、官僚を呼んで企業関係者に政策を説明させた24年の政治資金パーティーを巡る問題について記者団の取材に応じ、同年に開いた別の3件のパーティーにも官僚が参加していたと明らかにした。 官僚が参加したパーティーは計5件となった。 辞任する考えは否定した。 玉川氏は「これ、政治と金の話なんですよ。

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何の話か分からないなって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど。 企業・団体献金がなんで良くないという話になってるかというと、企業側がお金を払うわけです、政治家に」と一旦話を切った。 そして「じゃあ、なんの見返りもなく政治家にお金を払うんですか？ って話なんですね。

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当然ながら、払っていれば、その企業に何かいいことを政治的してもらうということになるんじゃないの、ってことで、これ、やめましょう、って話が出ているんですね」と説明した。 結論として玉川氏は「じゃあ、このパーティーどうか？ っていうと、特定の業界の中から特定の企業の人に集まってもらって、数は少ないんですけど。 それでお金をもらって、官僚に講演してもらうってことでしょ。

だから一番企業にとっておいしいのは“官”とつながるかってことなんですよね。 それをお金をもらった上でやってるということは、これはダメなんじゃないか、そういう話なんです」と解説した。