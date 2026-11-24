元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、政府広報で陰謀論YouTuberの起用に懸念を表明。予算増額の矛盾や若者への影響について鋭く指摘した。

元テレビ朝日社員の 玉川徹 氏は24日、テレビ朝日系の朝の情報番組「 羽鳥慎一モーニングショー 」に出演し、政府が行った安全保障などの説明動画で、都市伝説や陰謀論を扱うYouTuber「 ナオキマン 」を起用した件について批判的な見解を示した。

政府広報費の爆増と財政緊縮の矛盾

玉川氏は、この問題に触れる前に、来年度予算案の概算要求における政府広報費の大幅増額に言及した。今年度の予算比で、広報費は約3.5倍に、内閣広報室の予算は同10倍以上に膨れ上がっているという事実を挙げる。

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彼は、政府が連日「財政は厳しい」と説明している一方で、税金の無駄遣いを切り詰める優先順位で見送られるべき項目に多額の予算を投じている点に矛盾を指摘した。

財政状況が厳しい局面において、必要な支出かどうかを厳しく問うべき時期に、なぜこのような爆発的な予算増を実現するのか、玉川氏は強い疑問を抱いていることを明らかにした。

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ナオキマン起用の意図と政治的意図

玉川氏は「ナオキマンが悪いわけではない」と断りつつ、政府側が彼の若者向け発信力に注目し、安全保障環境の変化やエネルギー事情の説明という目的で起用したと分析した。

しかし、現在議論されている原潜保有や非核三原則の見直しなど、日本の国家戦略における重大な方向性の転換を図るにあたり、そのような重要なメッセージを、過去の動画で「高市早苗天武天皇の末裔説」などのような陰謀論を展開していた人物を通じて伝えること自体が危険であるとした。

もし政府がそのような大きな政策転換を進めたいのであれば、それに伴う議論を巻き起こすべき場面であり、単純に若者にメッセージを浸透させるためだけにこの手段を選ぶのは不適切だと主張した。

若者への影響と懐疑的な視点

番組内では、ある「総理側近」と見られる人物の意見として、若い人に届かない広報自体が税金の無駄遣いになるため、たとえ陰謀論を唱えていても若尾（注：文脈から発信者）に届く発信者にお金を使うべきだというコメントが紹介された。

玉川氏は、自分たちの世代は懐疑的に思う人が大半だが、若い世代は比較的ニュートラルである可能性が高いと指摘した。

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もし政府が、届けばいいという安易な発想で、その人がどんな人であれ影響力を持つ人物に資金を提供し、自らの方向性を若者に浸透させようとしているのであれば、非常に危うい行為であると厳しく批判した。

国会審議での追及と政府答弁の波紋

この動画起用をめぐる問題は、19日の参議院外交防衛委員会でも議論の的となった。立憲民主党の辻元清美議員は、ナオキマンが過去に「2027年中国と戦争 メディアが報じない世界の闇」などのタイトルで動画を公開していたことを指摘した。

辻元議員は、この起用が「陰謀論」にお墨付きを与えるものではないかと懸念を示し、企画決定時に出演者の過去の発言内容について誰がチェックを行ったのかを質した。

政府側は、「事業者から提出された企画提案やプレゼンテーションをもとに審査を行った」と述べ、出演者の過去の発言内容について政府が事前にすべてをチェックしていないと答弁した。

この答弁はさらに社会に波紋を広げており、元TBSキャスターで白鴎大特任教授の下村健一氏もパネル特集で解説を行い、政府広報の現状や問題点をさまざまな観点から指摘した。