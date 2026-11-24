元テレビ朝日社員の玉川徹氏が『羽鳥慎一モーニングショー』に出演し、高市政権の政府広報予算大幅増額や特定層への発信狙いについて批判的な見解を示した。玉川氏は、政府の本来の役割は国会を通じた国民全体への説明にあるとし、予算増額と首相の国会出席削減の流れは危ういと指摘した。

元テレビ朝日社員の 玉川徹 氏は24日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月～金曜午前8時）に出演。 高市政権の広報体制をめぐり、「（政策を自分たちが）届けたいところにだけ届けようとしている。

本来、政府の役割は国民全体に届けないといけない」として、高市早苗首相の言動に触れながら私見を示した。 この日の放送ではパネル企画のコーナーで、政府が日本の安全保障やエネルギー事情などを説明する特集を政府広報ホームページに公開し、陰謀論や都市伝説を扱う人気ユーチューバー、ナオキマンを起用した動画を公開したことが波紋を広げている問題を特集。 かつて菅直人政権などで政府広報に携わった元TBS報道キャスターの下村健一・白鴎大教授を解説役に、今回の問題について詳しく伝えた。

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パネルでは、政府の広報費予算が2027年度概算要求で、内閣府の政府広報費が26年度の約79億円から約280億円と約3・5倍に、また内閣官房の内閣広報室が約7億円から約72・3億円と10倍以上に、いずれも大幅な増額要求となっていることを伝えた。 目的はネットなどを通じた広報活動や世論調査、国際広報、動画制作での発信体制強化などとされることにも触れたが、下村氏は今回波紋を広げている政府広報について「額が大きい。 コンペに参加したい企業の目線で言えばとてもおいしい新しい仕事相手ができたことになる。

額も大きいし効果測定もあいまいですむし、しかも箔（はく）がつく。 何なら今後、個人のユーチューバーも売り込んでくるかもしれないような状況」とした上で「政府側の広報担当者は素人さんが多い。 そこでせめぎ合いがどうなっていくかが心配」と指摘した。 一方、玉川氏は政府の広報予算の大幅増額要求に関し、政府の財政が厳しい現実に触れた上で「79億円だったものを280億円に、200億円増やさないとやれない『政府の目的』があるということですよね。

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それは一体何なのか、見てもぴんとこない」と主張。

「こういうものは中身が大事だが、むしろこの間の政権の動きを見ていると、届けたいところにだけ届けたいと。 本来、政府の役割は国民全体に届けないといけない。 そのひとつの手段が国権の最高機関である国会で、国会の質問に政府がきっちり答えることが基本中の基本。 それが『働いて、働いて、働いて…』の中の、最も大切な働きなんですよね」と、高市首相が昨年の総裁選で表明したキャッチフレーズをまじえながら、高市首相の国会出席をめぐる対応に触れた。

玉川氏は「しかし、それ（国会出席）が少なくて、さらに最近の動きでは、総理が国会に出る機会を減らそうというような動きも出てきている」と、与党が国会改革の一環として首相の国会出席削減をめぐる議論を進めていることにも言及。

「一方で広報の予算は爆増させて、（自分たちが）届けたい若者にだけ届くような手段を内容で届けていこうとしている。 これを全体として見ると、国民全体に届けるというよりは、一部の本当に届けたいところにだけ言いたいことを言うんだ、というふうに見えてくる」と述べ、「僕は危ういと思っています」と、私見を口にした。