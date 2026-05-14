玉川徹氏がトランプ米大統領の台湾会談懸念を伝える

元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、トランプ米大統領が中国・北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談することについて言及した。中国が反対する米国による武器売却を含め台湾問題も話し合うが、トランプ氏が貿易や投資を優先させ、中国から経済的利益を得る見返りに台湾問題で譲歩しかねないとの懸念も出ている。玉川氏は、台湾問題の解決に向けて、日本がどのように取り組むべきなのかについても言及。具体的には、『台湾は常に中国と戦って独立しようってみんな考えてるってわけではないっていうふうなことは、今の台湾の現状であるというふうなことなんですよね、結局ね。それに対してアメリカは日本がどういうふうに取り組むかってそういう問題なんですよね』と自身のこの問題の見方を述べた。

元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、コメンテーターを務める同局『羽鳥慎一モーニングショー』に出演。 トランプ米大統領が同日、中国・北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談することについて言及した。

中国が反対する米国による武器売却を含め台湾問題も話し合うが、トランプ氏が貿易や投資を優先させ、中国から経済的利益を得る見返りに台湾問題で譲歩しかねないとの懸念も出ている。 玉川氏は、米中首脳会談で話し合われる台湾問題について、『中国と台湾の関係で1番大事なのは、台湾の人々がどういうふうにその問題を考えているかっていうことなんだと思うんですよね。 』と指摘。 さらに、『（中国本土を警戒し距離を取るか、融和的に対話路線を取るか）半々に割れているっていう解説がありましたけれども、どちらも現状維持を望んでいるというところは変わりない。

つまり現状維持っていうのは今の状態が続いて、いわゆる軍事侵攻なんかはないというような状態を望んでいる』と述べた。 玉川氏は、台湾問題の解決に向けて、日本がどのように取り組むべきなのかについても言及。 具体的には、『台湾は常に中国と戦って独立しようってみんな考えてるってわけではないっていうふうなことは、今の台湾の現状であるというふうなことなんですよね、結局ね。 それに対してアメリカは日本がどういうふうに取り組むかってそういう問題なんですよね』と自身のこの問題の見方を述べた





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