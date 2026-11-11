玉川徹氏、成りすまし詐欺広告で前澤友作氏の請求が棄却された判決に言及 プラットフォーム企業の考査を主張

元テレビ朝日の玉川徹氏が、前澤友作氏の成りすまし詐欺広告訴訟で東京地裁が請求を棄却したことを受け、プラットフォーム企業に広告の考査を求めた。電話会社とテレビの責任の違いを例に、法律による義務化の必要性も訴えた。

元テレビ朝日の 玉川徹 氏は11日、テレビ朝日系の情報番組「 羽鳥慎一モーニングショー 」で、 前澤友作 氏が 成りすまし詐欺広告 をめぐり メタ社 に広告の削除などを求めた訴訟の判決に言及した。 東京地裁 は 前澤友作 氏の請求を棄却しており、 玉川徹 氏はプラットフォーム企業が広告の考査を行うべきだとの考えを示した。

番組では、前澤友作氏の訴訟を取り上げた判決のニュースを紹介したうえで、玉川徹氏が自身の見解を述べた。玉川徹氏は、詐欺広告の被害が広がる中で、広告を掲載する企業側の責任のあり方が問われているとの問題意識を示した。

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玉川徹氏がプラットフォーム企業をテレビに近いと見る理由

玉川徹氏はプラットフォーム企業について、電話に近いのか、テレビに近いのかと切り出した。プラットフォーム企業の性質をどちらに位置づけるかが、責任の考え方を左右するという問題提起である。

玉川徹氏は、電話会社は電話のインフラを提供しているが、詐欺行為が行われても電話会社を訴えることはできないと指摘した。通信の場を提供する事業者は、利用者の行為について直接の責任を問われにくいという構図を示した形だ。

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一方、テレビは CMを出す際に考査を行っており、その責任は社会インフラとしての責任という意味で果たされているとの見方を玉川徹氏は示した。放送局が広告内容を事前に確認する仕組みは、視聴者に届く情報への責任に根ざしていると説明した。

そのうえで玉川徹氏は、プラットフォーム企業はテレビに近いと思う、責任としてはそうだと述べた。広告を配信する立場にある以上、電話会社よりもテレビに近い責任を負うべきだという主張である。

玉川徹氏が求める審査の義務化と米国での提訴への期待

玉川徹氏は、結局は審査すべきだと考えていると述べた。広告の内容を確認する義務をプラットフォーム企業が負うべきだという立場が、番組での発言の中心となった。

玉川徹氏は、番組内で前澤友作氏が日本では難しいのであれば米国でも提訴すると話していたことに触れた。玉川徹氏自身は、その後提訴されたかは知らないとしたうえで、米国で訴訟を起こせば違う結果が出るのではないかとの見方を示した。

さらに玉川徹氏は、米国は懲罰的な判決を出す国であるため、むしろその方が効果があるかもしれないと述べ、米国での判決に期待をにじませた。日本の司法制度とは異なる判決の仕組みに、抑止力を見いだす考えだとみられる。

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一方で玉川徹氏は、日本でも法律でこの問題に対応すべきだと主張した。国内での民事訴訟に限界があるなら、立法による対応が必要だという考えである。

法律による義務化の可能性と今後の論点

玉川徹氏は、プラットフォーム企業は広告に関する考査ができる立場にあり、お金をたっぷり持っており、AIもあると指摘した。技術と資金の面で審査を行う能力は十分にあるという評価である。

玉川徹氏は、できることをやらないという対応に対しては、法律で審査を義務付けることが日本でも可能だと話した。プラットフォーム企業に対して、広告審査を法的義務として課す方向性を示した形だ。

今回の判決は、東京地裁が前澤友作氏の請求を棄却したという結論である。広告の削除や考査の責任を企業にどこまで求めるかは、判決の結論とは別に、番組で玉川徹氏が挙げた論点として残っている。

なお、本記事は番組での玉川徹氏の発言をもとにしており、メタ社の見解や判決文の詳細は示されていない。米国での提訴が実際に行われたかについても、玉川徹氏は把握していないとしており、現時点で確認できる事実は番組での発言に限られる。