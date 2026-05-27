玉子屋、健康志向の弁当にシールド乳酸菌配合 ご飯から始める働く人の健康サポート

玉子屋は、健康意識の高い都心部のオフィスワーカー向けに、ご飯にシールド乳酸菌を配合した弁当を提供。朝食欠食対策として昼食の重要性に着目し、新規営業や学校給食での差別化に成功。お客様からの反応も良く、今後もおかずなどへの展開を視野に、健康配慮メニューの拡充を目指す。

玉子屋 のお弁当は、比較的健康意識が高い都心部の オフィスワーカー の方に多く食べていただいているのが特長です。 そのため、働く方々の午後の活力となるようなお弁当を提供したいという想いから、おいしさはもちろん健康にも配慮したお弁当作りに取り組んでいます。

特に、近年朝食を抜く人が増加しているというデータに注目し、昼食が一日の食事の半分を占める現状を踏まえ、健康を支えるメニューの重要性を再認識しました。 そこで、主力商品であるご飯に「シールド乳酸菌®」を配合することを決断。 これは、働く世代の健康維持に貢献したいという強い思いから実現しました。 玉子屋の代表自身もサラリーマン時代に自社の弁当を食べており、当時から健康面への工夫があればと感じていました。

社長就任後、朝食欠食の実態を知り、昼食による栄養補給の重要性を痛感。 そこで、ご飯に乳酸菌を加えることで、手軽に腸内環境を整えるサポートができると考えました。 導入後は、新規営業において差別化要因として機能し、特に学校給食領域では「ご飯に乳酸菌が入っている」点が導入説明の大きなポイントとなっています。 また、認知度向上のために、お弁当の蓋への表示、メニュー表での告知、配達時の声かけなどを継続的に実施。

お客様から「乳酸菌入りご飯」に関するコメントをいただく機会が増え、少しずつ認知が広がっていることを実感しています。 今後の展望として、ご飯だけでなく、おかずや調味料など、他のメニューへの展開も検討しています。 健康に配慮したメニューのバリエーションを増やし、より多くのお客様に喜んでいただけるよう、日々改良を重ねていきます。 玉子屋として「シールド乳酸菌®」を導入したことで、お客様から温かいお声をいただく機会も増え、日常の食事の中で健康を意識するきっかけを提供できていることに手応えを感じています。 これからも、働く人々の活力と健康を支えるお弁当作りに邁進してまいります





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