今年9月の沖縄県知事選で落選した玉城デニー氏は27日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で会見した。質疑応答では、知事在職中だった昨年11月に高市早苗首相が国… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今年9月の沖縄県知事選で落選した 玉城デニー 氏は27日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で会見した。 質疑応答では、知事在職中だった昨年11月に高市早苗首相が国会で台湾有事をめぐる答弁を行った際の印象について、記者に問われ「率直に言って、なんてことを言うんだと思いました」などと振り返った。

昨年11月7日の衆院予算委員会の質疑で、台湾有事をめぐり、存立危機事態に「なり得る」と高市首相が答弁した高市首相の答弁の後、日中関係は悪化したままの状態となっている。 玉城氏は、「当時、現職の知事として（台湾に）地理的に近いところにいた政治の責任者として、あの発言をどう受け止めたか」とあらためて問われた際、「率直に言って、なんてことを言うんだと思いました」とした上で、「一般的な考えだと思いますが、この政治家が過去にどういう発言や活動をしてきたかということは、メディアなどで足跡が残っている。

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その上での、さきの発言にどう責任を持つかは、国民の間で厳しく問われるということと思う」と私見を述べた。 その上で「特に、日本と中国の政治情勢については、経済でこれだけ緊密に結びついている半面、政治的な環境についてはなかなか、良好な関係とは言いがたい側面があることは、総理はご承知であるはず」と指摘。