玉乃光酒造と田中ラオウ氏が共創 日本酒ボトルをキャンバスに350年歴史の新プロジェクト

京都の老舗酒造・玉乃光酒造は、画家田中ラオウ氏を起用し350年以上の歴史を持つ伝統と現代アートを融合した新日本酒「350X」シリーズ5を2026年12月に発売する。

京都府伏見区の老舗酒造メーカー、 玉乃光酒造 株式会社は、画家およびイラストレーターの 田中ラオウ 氏を共創クリエイターとして選定した。この選定は、 玉乃光酒造 とクリエイションスタジオである Skeleton Crew Studio が連携して展開している 共創プロジェクト 「 350X 」の第5弾シリーズに対応するものである。本プロジェクトは、 日本酒 のボトルそのものをキャンバスに見立て、長年の伝統と現代的なアート表現、そして 日本酒 文化の新たな可能性を探求することを目的としている。

田中ラオウ氏の起用により、日本酒の容器が単なる包装ではなく、芸術的な表現の場へと進化することが期待される。玉乃光酒造とSkeleton Crew Studioは、両者の対話を重ねながら、第5弾シリーズの商品コンセプトおよびラベルデザインの制作を進める方針である。完成した商品は、2026年12月の発売を計画しており、発売に併せて展示会やイベント、クリエイターへのインタビューなどの関連企画も実施する予定である。

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選考基準と田中ラオウ氏の芸術的特徴

今回の共創クリエイター選考において、玉乃光酒造とSkeleton Crew Studioは、応募作品の魅力や独自性に加え、「350X」プロジェクトとの親和性を重要な基準とした。具体的には、ラベルや販促物への展開可能性、メディアやイベントへの参加意欲、そして今後の継続的な関係構築への姿勢も総合的に評価された。これらの厳格な基準を満たした結果、田中ラオウ氏の起用が決定した。

田中ラオウ氏は、動物をモチーフとした力強く印象的な作品群で知られるクリエイターであり、その表現力は幅広い層に届く特徴を持つ。1985年生まれで北海道札幌市出身の田中氏は、北海道造形デザイン専門学校を卒業後、2006年に東京にてカリカチュアアーティストとしてのキャリアをスタートさせた。2014年には米ネバダ州で開催されたカリカチュアの世界大会「ISCA convention」で優勝し、カリカチュア世界王者の称号を獲得している。2016年には主に動物画を描く画家に転身し、町田にアトリエをオープンして年間五回程度の個展を全国の百貨店で開催してきた経歴を持つ。

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伝統と現代アートの融合による新体験

玉乃光酒造は、350年以上にわたる歴史を持つ伏見の老舗として、伝統を大切にしながらも新しい表現や価値を生み出すことを目指している。田中ラオウ氏は、絵を描くことを単なる物の再現ではなく、対象が持つ背景や物語、目に見えない魅力を独自の解釈で形にすることと位置づけている。長い年月をかけて受け継がれてきた技術や精神と、現代のアートが交差することで、これまで日本酒に馴染みのなかった層にもその魅力を知ってもらうきっかけが生まれると期待されている。

今回の取り組みでは、完成した製品のラベルを楽しむだけでなく、その背景にある考え方や制作意図を含めて、一つの総合的な体験として消費者に届ける方針である。伝統と新しさ、それぞれの魅力を損なうことなく互いの可能性を広げるような表現を目指し、日本酒とアートの新しい出会いを創出することで、多くの方に楽しんでいただけることを目指している。

多様な分野の表現者によるグローバル展開

第5弾シリーズでは、公募で選出された田中ラオウ氏に加え、ゲーム、イラストレーション、アート、音楽など多様な分野の表現者が参加する。国内外のクリエイターと連携することで、日本酒と表現が出会う新たな可能性をさらに広げていく計画である。プロジェクトには、株式会社ストーリーテリング代表のゲームデザイナーである作家・脚本家、集英社『ウルトラジャンプ』で『天草四郎は救いたい』を連載する漫画家・イラストレーター、兵庫県のマスコット「はばタン」の作者であるイラストレーター・デザイナーJUNBOw（じゅんぼう）、そして台湾のインディーロックバンドである回聲樂団 Echo of Your Soulなどが名を連ねている。

特に回聲樂団は、ネオサイケデリックロックを軸にダンスロックと詩的な歌詞を融合させ、金曲奨の最優秀バンド賞へのノミネートやSXSWなど国際音楽フェスティバルへの出演歴を持つバンドである。彼らのコンセプトメッセージは「私たちが命がけで守り抜くものは、すべて人生の中の純粋さである。」であり、三島由紀夫の『豊饒の海』、特に『奔馬』に着想を得た楽曲〈天馬神風〉を通じて、芸術への憧れと純粋さを一献の中に探す体験を提案している。これらの多様なクリエイターとの協働により、玉乃光酒造のブランド価値はさらに高まり、国際的な注目を集めることが見込まれる。