玉ねぎはじっくり炒めきのこはソテーで旨み引き出す調理法

料理研究家が玉ねぎの甘さを引き出す炒め方ときのこのソテーによる香ばしさの活かし方を解説。食材の切り方、焼き色の重要性、味付けのタイミングなど、シンプルな料理で旨みを最大限に引き出すコツを伝える。

玉ねぎは甘さを出すためにじっくり炒めることが重要だという。 シンプルな料理だからこそ、それぞれの旨みをしっかり引き出してあげる必要があると料理研究家は説明する。 ポイントとして、玉ねぎはじっくり炒めること、きのこは煮込まずにソテーすることを挙げた。

さらにきのこは付け合せとして仕上げることを勧めている。 玉ねぎの切り方については、できるだけ薄い方が切り口が多くなり、玉ねぎの旨みが出やすくなるとアドバイスする。 炒める際には、水分が抜けて旨みが凝縮し甘さが出てくるため、塩を少々加える重要性も解説している。 きのこは4〜6人分としてしいたけ、しめじ、まいたけ、エリンギ、えのきの5種類を用意したが、量や種類は好みで問題ないという。

実際に油をひいたフライパンできのこを焼く工程では、きのこの切り口を下にして丁寧に並べて焼き始めることを要点として紹介。 油がないと食材は焼き色がつきにくいため、きのこが油を吸った状態を見ながら、足りない場合は油を追加しながら焼くといいとしている。 志麻さんは、きのこを煮込まずソテーする調理法を選んだ理由について、焼き色をつけることできのこから水分が出にくくなりジューシーな仕上がりになりやすいこと、焼き色がつくことで香ばしさや旨味が凝縮され、嫌なきのこ臭が出にくくなることを挙げている。

それぞれ焼いたきのこは一旦ザルにあげておき、最後にフライパンに戻した段階で塩こしょうで味付けをする。 にんにくやパセリも一緒に炒める。 志麻さんは、きのこに塩を先にかけると水分が抜けてしまい焼き色がつきにくくなるため、味付けは最後に行うことを強調していた。 このような調理の工夫により、それぞれの食材の旨みを最大限に引き出し、シンプルながら深い味わいの料理が完成する。

玉ねぎの甘さときのこの香ばしさが融合し、副菜としても主菜としても十分に役立つ一品となる。 家庭で作りやすい方法でありながら、プロのテクニックが光る内容だ。 食材の切り方、炒め方、味付けのタイミングなど細部にこだわり、日常の料理をレベルアップさせる知恵が詰まっている





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