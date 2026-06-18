猫は人間のケンカを嫌う動物で、ストレスを感じたり不安や警戒心を抱きやすくなります。

猫は 人間のケンカ を嫌う動物で、 ストレス を感じたり不安や 警戒心 を抱きやすくなります。 猫は飼い主さんの表情や声色、雰囲気などをよく観察しています。 家族がケンカしているときの雰囲気は、猫にとって意外と居心地が悪いものです。

そんな猫が、ケンカ中の人間のそばに寄ってくると「間に割って入っている？ 仲裁しているつもりかな？ 」と感じることがあります。 しかし、実際には「ケンカを止めよう」という感覚ではなく、自分が安心したい気持ちから見せる行動がほとんどのようです。

自分の縄張り（テリトリー）が一刻も早く平穏な雰囲気に戻ってくれることを待つイメージかもしれません。 猫の行動は基本的に、自分が安心できるか、危険がないか、ストレスを避けられるかという基準で動いています。 したがって、間に割って入るように見える行動も、大きな声、緊張した空気、飼い主の異変などからくるものです。 確認したい」「安心したい」という気持ちになったその結果として、割って入るような行動になることがあると考えられるでしょう。

ケンカ中の飼い主さんに猫が寄ってくるのは、「仲裁」というより、いつもの安心できる空気に戻ってほしいという反応に近いのかもしれません。 ただ、猫がそばへ来たり、間に入っているように見えたりすると、その姿に思わず気持ちがやわらぐ飼い主さんがいるのも事実です。 そう考えると、猫自身に仲裁する意思がなくても、結果的にその場の空気をやわらげ、仲裁のような役割になっているのかもしれません。 飼い主さんたちのケンカは、人間だけの問題と思わず、猫にとってもストレスであることだけは、覚えておきたいですね





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