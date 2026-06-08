猫が鍋にスッポリ！ おてんば娘「つぶちゃん」の奇跡の1枚が話題

茶トラ猫の「つぶ」ちゃんが鍋の中に入っている衝撃的な写真がXで話題に。飼い主さんによると、鍋を洗って置いていたらその中に入ってぐるぐる回り、スッポリ入った姿を撮影できたそう。猫は液体というジョークを証明するかのような姿に、X民からは「鍋猫ですか？」「鶏もも肉かと思った」など笑いのコメントが殺到。元気いっぱいのおてんば娘ならではの奇跡の1枚です。

Xアカウント「つぶ」に登場したのは、 茶トラ猫 の「つぶ」ちゃん。 飼い主さんによると、先代の猫たちの中でも一二を争う おてんば 娘で、元気いっぱいの女の子です。2026年5月、Xで「#もう一度撮れと言われても撮れない写真」というハッシュタグが盛り上がる中、飼い主さんが投稿したつぶちゃんの「とある姿」が大きな話題となりました。

その姿とは、なんとつぶちゃんがお鍋の中に入っている姿。 まさに「猫は液体」というネット上のジョークを証明するかのような、衝撃的な光景でした。 飼い主さん曰く、鍋を洗って置いていたら、その中につぶちゃんが自ら入ってしまったとのこと。 そのまま中でぐるぐる回って遊んでいた結果、鍋にすっぽりと収まった状態で写真を撮影することに成功したそうです。

猫は狭い場所が好きとはよく言われますが、おてんばなつぶちゃんは、鍋の中でも遊びたくなってしまったのでしょうか。 元気いっぱいで好奇心旺盛な性格ゆえに、まさに奇跡の1枚が生まれたと言えます。 同じような状況が再現する可能性は低く、まさに一度限りの貴重な写真です。 この写真を見たX（旧Twitter)のユーザーたちからは、さまざまな反応が寄せられました。

「鍋猫ですか？？ よく入りましたねｗ」「顔もいい味だしてますね」「一瞬、鶏もも肉かと思った」「吹きこぼれてるw可愛いw」といったコメントが相次ぎ、多くの人がその意外な姿に笑わせてもらったようです。 猫の柔軟性と、おてんばなつぶちゃんの無邪気な振る舞いが組み合わさった、ほのぼのとした話題となりました。 写真・動画提供は、Xアカウント「つぶ」さまです





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