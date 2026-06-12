狭山茶の日記念イベントで新商品「狭山茶うどん」が即完売、入間市が地域特産品としてPR

入間市で開催された「狭山茶の日」記念イベントで、産官学連携により開発された新商品「狭山茶うどん」が限定販売され、開始約1時間で700箱が売り切れる人気ぶりでした。茶室での茶会や「SYOKOマルシェ」の同時開催など、地域の茶文化と商業の融合によるにぎわいを見せました。

普段は茶畑でしか見ることのできない大型農業機械が展示され、その大きさと迫力に驚く来場者が多数いました。 実際に運転席に乗って記念撮影する企画も人気で、特に子どもたちが笑顔でカメラに収まる光景が多く見られました。

入間市博物館アリットの茶室「青丘庵」では「狭山茶の日 茶会」が開催され、入間市商工会による「SYOKO マルシェいるま」が初めて同時開催されました。 このマルシェでは人気のキッチンカーやハンドメイド品の販売、ステージでは吹奏楽の演奏やキッズダンスなどが行われ、会場は大いににぎわいました。

「狭山茶の日」記念イベントでは、市制施行60周年を記念して産官学連携で開発された新商品「狭山茶うどん」の限定販売が開始されました。 販売開始から約1時間で予定の700箱すべてが売り切れ、当日の販売は12時頃に終了しました。6月8日からは入間市観光協会（入間市役所4階商工観光課・1階会計課横、1個600円・税込）で追加販売が始まっています。 製品は独自技術で狭山茶の風味を麺に練り込み、豊かな香りと鮮やかな緑色が特徴で、口にするとお茶の爽やかな香りが広がります。

試食イベントでは「入間市お茶大使」と狭山茶のPRグループ「てぃぐりー」が集まり、「噛むほどに香りがする」「コシがあっておいしい」「細めんで喉越しが良い」などの感想が寄せられました。 さらに6月15日からは、入間市のふるさと納税の返礼品として「狭山茶うどん」の受付が開始され、遠方の住民も入間市の特産品を楽しめるようになりました。 この商品は、地元の茶産地である狭山茶の魅力を麺類を通じて広め、地域活性化と特産品開発を目指すプロジェクトの一環として生まれました。

当日のイベントでは茶会とマルシェの併催により、観光・文化・食の複合的な体験が提供され、地域の魅力を内外に発信する効果的な機会となりました





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