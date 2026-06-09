独自情報を自動反映するSEO記事生成機能が好評、キャンペーン実施

TACT SEOの新機能が、自社資料をアップロードするだけで独自情報を反映した記事を自動生成。作業時間を40分から15分に短縮し、記事の差別化とCVR向上に貢献。約30日で大きな反響を受け、キャンペーンを実施。

近年、検索エンジンのアルゴリズムが高度化し、専門性・経験・権威性・信頼性（E-E-A-T）が重視される中、企業のWebサイトでは独自の情報を反映した高品質なコンテンツが求められています。

TACT SEOは、これまで検索上位記事の傾向分析に基づく記事生成で定評がありましたが、独自情報の組み込みには手動での作業が必要でした。 そこで開発されたのが、アップロードした自社資料をAIが解析し、記事に自動反映する機能です。 この機能がリリースから約30日で大きな反響を呼び、多くの企業から好評を得たことから、この度キャンペーンを実施する運びとなりました。 本機能は、PowerPointやPDF、Webサイトの情報をあらかじめアップロードしておくことで、AIがそれらを読み込み、導入事例やサービス紹介などの段落を自動生成します。

これにより、他社と差別化された独自情報を含む記事を量産することが可能になりました。 従来は、独自情報を記事に反映するために、記事作成後に別途手動で追記や編集を行う必要がありましたが、本機能によりその工程が自動化され、作業時間が体感40分から15分程度に短縮されたとの声が多数寄せられています。 また、管理画面でアップロード資料を一元管理できるため、複数の商材を扱う企業でも、それぞれに最適な専門性の高い記事を効率的に作成できます。 資料のアップロードは簡単で、管理画面からドラッグアンドドロップで行えます。

AIは資料内のキーワードや事例を抽出し、記事の該当箇所に自動挿入します。 ユーザーは出力結果を確認し、微調整するだけで完成です。 これにより、SEOに強く、かつ独自性のある記事を短時間で作成できるようになりました。 実際に先行利用した企業からは、以下のような具体的な効果が報告されています。

- 他社記事との明確な差別化要素を簡単に組み込めるようになった。 - 自社の独自調査データや統計を記事内に自然に反映できるようになり、読者の信頼を獲得しやすくなった。 - 症例や治療例を記事に含める際、事例一覧から自動参照してくれるので作業効率が劇的に向上した。 これらの声から、記事のクオリティ向上と制作工数削減の両面で高い評価を得ていることがわかります。

また、本機能の導入により、CVR（コンバージョン率）の向上や、GoogleのAI Overviewsなどの回答ソースとして引用されやすくなるなど、SEO面でも大きなメリットが期待されています。 従来は、TACTでの記事作成後に別途独自情報を追加する作業が発生し、手間がかかっていましたが、今回の機能でTACT内で一貫して独自情報込みの記事がつくれるようになり、作業効率が大幅に向上しました。 TACT SEOは、今後も企業のマーケティング活動を支援するため、機能改善を継続してまいります。

本キャンペーンを通じて、より多くの企業に本機能の効果を体感していただき、BtoBマーケティングにおけるコンテンツ制作の新たなスタンダードを確立してまいります。 まずはお気軽にお問い合わせください





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