Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールで、「Xiaomi POCO X8 Pro（8GB＋256GB）」が31％オフの5万4980円で販売中だ。6500mAhバッテリーやDimensity 8500-Ultraを搭載したSIMロックフリースマートフォンとなっている。

「Xiaomi POCO X8 Pro」 Xiaomi POCO X8 Proは、TSMCの4nm製造プロセスを採用したプロセッサ「Dimensity 8500-Ultra」を搭載するスマートフォンだ。

オールビッグコア設計により最大3.4GHzの高クロックを実現しており、AnTuTu V11のスコアは228万3558に達するとしている。 高負荷時の発熱対策として、5300平方ミリメートルの大面積を持つ「POCO 3DデュアルレイヤーIceLoop冷却システム」を内蔵する。 主要な発熱源をカバーして効率的に放熱することで、SoC温度を最大3度低減するとしており、長時間のゲームプレイやマルチタスクでも高いパフォーマンスを保てる。

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バッテリー容量は6500mAhと大きく、10％のシリコンカーボン含有率を採用することで長時間の駆動を可能にしたという。100Wの急速充電に対応し、約48分で100％まで充電できる他、最大27Wのリバース充電機能によって他のデバイスへ給電するモバイルバッテリー代わりとしても活用できる。 ボディーには質感に配慮したメタル製ミドルフレームを採用し、IP68等級の防塵（じん）・防水性能も備えている。 背面にはダイナミックRGBライトを搭載しており、着信やアプリの通知時に8色から選べるバックライトエフェクトで知らせてくれる。