独仏、次世代戦闘機FCAS共同開発計画を正式中止 企業間合意形成できず

フランスとドイツは、将来戦闘航空システム（FCAS）の共同開発計画を中止した。両国政府は企業間の合意形成が困難であるとの共通認識に至り、メルツ独首相がマクロン仏大統領に対し開発の停止を提案した。2017年に始まったこの計画は、2040年頃の実用化を目指していたが、法国ダッソーと独エアバスのパートナーシップや設計思想の違いから膠着状態が続いていた。

【フロンテン（ドイツ南部）=杜師康佑、パリ=北松円香】フランスとドイツが 次世代戦闘機 の共同開発計画を中止する。 ドイツ政府高官が8日、日本経済新聞の取材に対し、「マクロン仏大統領とメルツ独首相が開発に関わる企業間の合意形成が困難であるという共通認識に至った」と明らかにした。

独仏が進めてきたプロジェクトは「将来戦闘航空システム（FCAS）」と呼ばれ、2017年にマクロン氏とドイツのメルケル首相（当時）が打ち出した。 FCASの中核としてフランスの戦闘機「ラファール」とドイツが採用する「ユーロファイター」の後継機を40年ごろまでに開発する予定だった。 マクロン氏は最後まで計画継続にこだわったとみられる。 仏大統領府は8日に計画中止について「企業が継続合意に至らなかった」うえ、「独当局がこれ以上企業に圧力をかけるのは不可能だとの見解を示した」と説明した。

フランス側は仏ダッソー・アビアシオンがリードする。 戦闘機開発で高い技術力を持つダッソーは設計仕様やサプライヤーの選定などで強い権限を求めていた。 一方、ドイツ側に立つのは「ユーロファイター」を手掛ける欧州防衛大手のエアバス。 同社は対等なパートナーシップを要求しており、双方で折り合いがついていなかった。

核保有国のフランスは空母に発着艦可能で、核兵器を搭載できる機能を戦闘機に必要としていた。 ドイツはセンサーなどの装備品を戦闘機とクラウドでつないで統合運用する全体最適を重視するなど設計思想を巡っても対立が続いた。 両国は4月までプロジェクトの存続に向けて防衛産業の専門家を派遣して調整を続けてきたが、膠着状態を打開できなかった。 ドイツ政府高官は8日、「メルツ首相がマクロン大統領に対し、戦闘機の開発をこれ以上進めないよう提案した」と明らかにした





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