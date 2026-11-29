お笑いタレントの狩野英孝（44）が、28日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。実家の神社がさい銭泥棒の被… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

狩野の実家は宮城県栗原市にある櫻田山神社で、自身も後継ぎとして神職に就くための資格を取得。 毎年年末年始は神社の業務に専念しており、この日は繁忙期を控えた実家についてトークした。

狩野はパーソナリティーのサンドウィッチマンとの会話の中で「本当に怖いのが、さい銭泥棒っているんだな」と切り出すと、伊達みきおが「この間ね、狩野君ち、櫻田山神社でさい銭泥棒」と狩野の実家に起きたトラブルについて説明。 狩野は「監視カメラは常時回ってて。 夜ね、怪しい人が来てて、さい銭の周りをぐるぐるぐるぐる。 ガチャガチャガチャガチャやってて」と監視カメラに不審な人物が映っていたという。

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また「何で（監視カメラの映像を）見たかって言うと、お母さんが、いただいたさい銭を取り出す引き出しがあるんですよ。 そこにもちろん鍵はかかってるんです。 その鍵が入らない。 おそらく針金とかでガチャガチャ開けようとしたんでしょうね。