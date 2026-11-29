お笑いタレントの狩野英孝（44）が、28日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。NGの仕事を明かした。リス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

リスナーからのメールを読み上げるコーナー。 職場の先輩について「ハーレーで北海道旅するぐらいオートバイは乗れるのに、自転車はさっぱりだそうです」とのメッセージが紹介されると、狩野は「僕が心霊スポットは行けるけど、お化け屋敷は行けないみたいな」と自身について明かした。

その理由について「本物のおばけはOKなんですけど、作り物はダメなんです。 偽物のおばけが嫌なんです」と説明。 伊達みきおは、狩野と共演するフジテレビ系「かのサンド」で浅草花やしきのお化け屋敷を訪れたことを振り返り「ちっちゃい子が行くお化け屋敷ですよ。 （狩野を）無理やり連れて行って、俺。

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『嫌です！ 嫌です！ 』って言いながら。 俺のパーカの形が変わるぐらい握りしめて」と狩野の怖がりように苦笑した。