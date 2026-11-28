中央アジアのタジキスタンで、国際協力機構（JICA）が特産品を生かした商品開発と販路拡大に取り組んでいる。大分県発

中央アジアのタジキスタンで、国際協力機構（JICA）が特産品を生かした商品開発と販路拡大に取り組んでいる。 大分県発祥の「一村一品運動」の一環で、2026年1月には首都ドゥシャンベに特産品の販売店「タジクザミン」（タジク人の土地）がオープンした。

地元農産物の付加価値を高め、地域産業の活性化を図るとともに日本市場への進出を目指している。 （ドゥシャンベ共同＝安井浩美）「天然の薬だ。 健康維持に欠かせないよ」。 地元のトラック運転手、アクタムさん（41）は蜂蜜と香辛料ブラッククミンの種子を購入した。

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価格は一般市場より高めだが、品質重視の顧客の支持を集めている。 店舗スタッフのメヘラナさん（27）によると客の7割近くが外国人で、有機栽培などの生産方法に関心を持つ地元客も増え始めた。 1991年にソ連から独立後、タジクは内戦を経験した。 情勢は安定したものの経済発展は遅れ、雇用機会の不足や低所得が問題に。 基幹産業の農業でも農産物の多くが十分に加工されないまま売られ、収益拡大につながっていなかった。