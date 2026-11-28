11月28日にシアターGロッソで開催された『激走戦隊カーレンジャー』30周年記念イベントと、9月22日に開催された『轟轟戦隊ボウケンジャー』20周年イベントの全公演がTTFCで独占配信されることが決定した。Blu-rayやDVD化の予定はなく、このプラットフォームでのみ視聴可能な貴重なコンテンツとなる。

11月28日に開催された『 激走戦隊カーレンジャー 30周年だよ！ シアターGロッソ に全員集合！ 最初で最後の大クリスマス会をやるダップよ～!!! 』の TTFC 独占配信が決定した。

パッケージ化の予定もなく、会場以外でこのイベントを見られるのはTTFCだけという貴重なコンテンツとなる。 『激走戦隊カーレンジャー』（1996）放送開始30年突破を記念して、1日限りのスペシャルなイベント『激走戦隊カーレンジャー 30周年だよ！ シアターGロッソに全員集合！ 最初で最後の大クリスマス会をやるダップよ～!!!

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』が“ヒーローショーの聖地”シアターGロッソで開催された。 かつて野外劇場のあったこの地に帰ってきたのは「自動車会社ペガサス」のみんな。 岸祐二、増島愛浩、福田佳弘、来栖あつこのオリジナルキャスト4人、そして主題歌アーティストの高山成孝が集結し、MCはダップの声を担当するまるたまりが務めた。 投票により決定した人気エピソードの生コメンタリー付き上映のほか、特別企画や楽曲パフォーマンスなど企画目白押しの最初で最後のクリスマス会となった。