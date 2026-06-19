特別フォーマット上映が決定 「かぐや様は告らせるじゃん！」の再上映が始まる

特別フォーマット上映が決定した「かぐや様は告らせるじゃん！」の再上映が始まる。4D、SCREENX、ULTRA 4DX、ドルビーアトモスでの上映が行われる。

特別フォーマット上映 は環境効果とモーションシートによりアトラクションのように映画を楽しめる4D（MX4D、4DX）と3面スクリーンで臨場感が高まる SCREENX 、 SCREENX と体感型アトラクションシアター4DX が融合した ULTRA 4DX で上映するほか、没入感あふれるサウンド体験を提供する ドルビーアトモス での上映も加わる。

環境効果やモーションシートにより臨場感が高まり、映画を楽しむ新しい体験ができる。 特別フォーマット版特報では「そんならかぐや！ もう一回！ 」というかぐやの声が響いた後、月見ヤチヨが歌う「ワールドイズマイン CPK!

Remix」にのせて新たな上映形態が紹介される。 同作は「竹取物語」をモチーフにしたオリジナル作品。 月からやってきた謎の少女・かぐや、女子高生・酒寄彩葉、大人気ライバー・月見ヤチヨらが、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと歌でつながり、絆を紡いでいく。

テレビアニメ「呪術廻戦（第1期）」などのオープニング映像演出を手がけてきた山下清悟が長編作品の監督を初めて務めたほか、ボカロPのryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotが楽曲提供している。1月22日にNetflixで独占配信されると、配信翌日にNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位となり、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得。

その反響とファンの声が後押しとなり、2月20日より1週間限定で劇場公開されると、各劇場で座席予約が始まるや否や即完・満席となる上映回が相次いただめ、上映期間の延長および上映館が拡大された。5月18日時点では累計動員数120万人、興行収入25億円を突破している。6月18日をもって終映していたが、このほど特別フォーマット上映および通常版の再上映が明らかになった





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特別フォーマット上映 かぐや様は告らせるじゃん！ 4D SCREENX ULTRA 4DX ドルビーアトモス 再上映

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