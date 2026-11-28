ＤｅＮＡは２７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」の舞台裏動画を公開。ともに中大出身で仲良しの牧秀悟内野手と阪神・森下翔太外野手の爆笑やり取りをアップし、ファンの反響を呼んだ。 「ちょっといい？俺のインスタ用の写真で」...

牧秀悟×森下翔太 仲良し先輩＆後輩がアワーズで爆笑やり取り「後輩感出してね」に森下の表情がｗ ＤｅＮＡが公式ＹｏｕＴｕｂｅで舞台裏公開ＤｅＮＡは２７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」の舞台裏動画を公開。

ともに中大出身で仲良しの牧秀悟内野手と阪神・森下翔太外野手の爆笑やり取りをアップし、ファンの反響を呼んだ。

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「ちょっといい？ 俺のインスタ用の写真で」と後輩の森下を捕まえた牧。