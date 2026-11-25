歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（82）が25日、都内で行われた第15回「岩谷時子賞」授賞式に出席した。「岩谷時子賞」を受賞した片岡仁左衛門は「うれしいです。とにかく… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「 岩谷時子賞 」を受賞した 片岡仁左衛門 は「うれしいです。 とにかく歌舞伎というものは古いものでして、日本人の心に脈々と続いていると思うんです。 そして、先人たちが守り、工夫をして、我々世代に残してくれました。

これから先、先人たちが残してくれた宝物を、さらに磨きをかけて100年、200年、歌舞伎が栄えることを願って、精進を続けたいと思います。 歌舞伎に限らず、古典を愛していただけますよう、よろしくお願いいたします」と語った。 仁左衛門は人間国宝だった13代片岡仁左衛門の三男。5歳で初舞台を迎えて、芸歴77年目となった。

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「この長い間に、苦しい時期、お客に来てもらえない時もありました。 一時は職を離れようかと思った時もあった。 何とか頑張って父の背中を追いかけてきた。 役への心構え、お客様への気遣いを父が植え付けてくれました。

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いい親だったなと思います」と父への感謝を伝えていた。

「岩谷時子賞」は作詞・翻訳家の故岩谷時子さんが日本の音楽や芸術の発展・復興に寄与することを目的として設立した岩谷時子音楽文化振興財団が、2010年に制定した。 「岩谷時子賞」特別賞は歌手の郷ひろみ（71）、「岩谷時子賞」奨励賞はOSK歌劇団の翼和希、「岩谷時子 Foundation for Youth」はビオラ奏者の谷口朱佳（24）が受賞した。