音楽文化の向上・普及のために、功労のあった人物・団体を表彰する『第15回 岩谷時子賞』の受賞者が25日発表され、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（82）が選ばれた。同日には授賞式が都内で行われ、受賞者が出席…

音楽文化の向上・普及のために、功労のあった人物・団体を表彰する『第15回 岩谷時子賞』の受賞者が25日発表され、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（82）が選ばれた。 同日には授賞式が都内で行われ、受賞者が出席した。

これまで出演した歌舞伎の映像が流され、「岩谷時子賞」の受賞がアナウンスされた。 その後、仁左衛門は登壇。 プレゼンターの竹下景子からクリスタルを手渡され、笑顔を見せた。 仁左衛門は受賞のスピーチで「うれしいです」と破顔一笑。

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「いろいろと紹介してくださいましたけど、あの仁左衛門と今ここにいる私は別人でございまして。 頼りない男でございます」と冗談まじりに話して笑わせた。 まず選考委員へ「熱く御礼を申し上げます」と話すと共に「システムがよくわかりませんけれども選考委員会に私の名前を出してくださった方がいらっしゃると思います。 その方にも深く御礼を言いたいと思います」と続けて笑わせた。

そして仁左衛門は「歌舞伎というものは古いものでして。 でも、そこに流れている日本人の心というのは脈々と続いていると思うんです」と思いを語る。

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「先人たちが守り、手を加え、工夫をして、我々の世代に残してくれました。 私もまたこれから先、先人たちが残してくださったこの宝物をさらに磨きをかけて、これから100年、200年先までこの歌舞伎が栄えることを願って、なお一層、精進を続けたいと思います」と気持ちを新たにした。 最後は「今後とも日本の文化を大切に。 そして歌舞伎に限らず、古典、伝統のものを愛していただけますようによろしくお願いいたします。

本当に今日はありがとうございました」と願いを口にして結んでいた。 同賞は日本の音楽や芸術の発展・振興に寄与することを目的に、2009年に設立された岩谷時子音楽文化振興財団が翌10年に制定した。

「岩谷時子賞」には歌舞伎俳優の片岡仁左衛門、「岩谷時子賞 特別賞」にシンガーの郷ひろみ、「岩谷時子賞 奨励賞」にOSK日本歌劇団の翼和希、「岩谷時子 Foundation for Youth」にヴィオラ奏者の谷口朱佳が選ばれた。 岩谷時子さんは1952（昭和27）年に越路吹雪の「愛の讃歌」で戦後初の女性作詞家としてデビュー。 加山雄三の「君といつまでも」、郷ひろみの「男の子女の子」などのヒット曲をうみだすとともに『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』などのミュージカル訳詞を手掛けた。

晩年は音楽文化振興財団を設立。2013年10月になくなるまで音楽や芸術の発展・振興に寄与した。