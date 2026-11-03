片山財務相、高市政権の日本版DOGE進捗報告 歳出改革と経済政策両立へ

片山さつき財務相が高市早苗首相と面会し、租税特別措置や補助金を見直す日本版DOGEの進捗を報告。各省庁との折衝は継続中だが、一定の進展があると語った。

片山さつき 財務相は2日、首相官邸で 高市早苗 首相と面会し、 租税特別措置 や 補助金 、基金を見直す取り組みである「 日本版DOGE 」の進捗状況を報告した。両氏は令和9年度予算案の編成が佳境を迎えていることを踏まえ、 歳出改革 の具体策について協議を行った。面会後、片山氏は記者団に対し、各省庁との折衝状況について言及した。

各省庁との折衝はバトル継続中

面会後の記者会見で片山氏は、各省庁との調整状況について「バトルはまだまだ続行しております」と強調した。この発言は、政府内の歳出削減に向けた調整が依然として難航していることを示唆するものとなっている。一方で、具体的な削減額や対象となる件数については、現時点では明らかにしない方針を示した。片山氏は「まだ申し上げる状況にない」と語り、現段階で数値を公表しても交渉上の有利不利を生むわけではないとの考えを示した。

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また、最終的にすべての関係者が納得いくまで話し合いを進めていきたいという姿勢も繰り返した。この発言は、強硬な削減要求だけでは各省庁の理解が得られない可能性を考慮し、粘り強い説得工作を進める必要があるとの認識を反映していると考えられる。政府内部では、歳出改革の推進において、各省庁の既得権益や事務事業の見直しに対する抵抗感が根強い現状があるため、この慎重な姿勢がとられている。

タカイチノミクスと歳出改革の両立

片山氏は記者団に対し、高市政権が目指す経済政策と歳出改革の方向性について説明を行った。彼女は「タカイチノミクスを標榜する強い経済の路線と、基金や補助金の見直しを両立させていこうという結論だ」と語った。これは、高市首相が掲げる経済成長戦略を実現するために、無駄な歳出を削減し、その財源を成長分野への投資に振り向けるという財政運営の基本方針を明確化したものと言える。

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日本版DOGEは、政策効果が乏しいとされる租税特別措置や補助金、基金を洗い出し、廃止または縮小する取り組みである。政府は、これらの見直しによって確保した財源を、飲食料品の消費税減税や、成長が期待される分野への投資などに充てる方針だ。しかし、各省庁による自主点検の結果、補助金の削減額が170億円にとどまるなど、見直しが課題となっている実情もある。政策効果の低い事業を見極め、大胆な改革を進めることが、今後の財政健全化と経済成長の両立において鍵を握ることになる。

理解の獲得と財源確保のめど

片山氏は、約1カ月前の10月1日に首相と面会した際、「これからバトルが始まる」と述べていた。それから約1ヶ月経過した現在の状況について、「理解をいただきつつあるところもあれば、これからのところもある」と語った。また、「全く話し合いが何もないというわけではない状態になっている」と述べ、一定の進展があるとの認識を示した。これは、各省庁との対話を通じて、歳出改革の必要性やその方向性について理解が広がりつつあることを示唆するものであり、交渉が停滞しているわけではなく、着実に前に進んでいるとの印象を与えようとする意図が読み取れる。

一方で、飲食料品の消費税減税の財源については、「めどは付きつつある」と説明した。消費税減税は国民の生活負担軽減につながる一方で、財源確保が大きな課題となっていた。歳出改革によって捻出された財源をこの減税に充てることで、財政規律を維持しつつ、物価高対策や消費喚起を図る狙いがある。具体的な減税の幅や実施時期、そして歳出削減の具体的な対象については、引き続き各省庁との調整が必要な段階であり、今後の予算編成過程において重要な争点となる可能性がある。