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父の日ギフト特集：お酒、コスメ、寝具など、贈り物選びのヒント

Father's Day News

父の日ギフト特集：お酒、コスメ、寝具など、贈り物選びのヒント
父の日ギフト、お酒、コスメ、寝具、ギフト
📆5/23/2026 10:51 PM
📰PRTIMES_JP
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父の日にぴったりのギフトを特集。お酒、コスメ、寝具など、様々なアイテムを紹介。

父の日にぴったりなギフトが揃っています。 酒のビッグボスビール好きのお父さんへ贈りたい、エビス4種の飲み比べギフトは、楽天年間コスメランキング1位の実績をもつコスメケアブランドYunth（ユンス）から発売されています。

美容液や化粧水、シートマスクなど、様々なアイテムがセットになったお得なギフトです。 長時間の運転やデスクワークを快適にサポートする超薄型シートクッションは、座り疲れを軽減できる人気アイテムです。 金目鯛やうなぎなど、贅沢な海鮮を味わえる高級お茶漬けセットは、料亭のような上品な味わいで、父の日に“ほっとする美味しさ”を贈れる人気ギフトです。 オンライン上で簡単な質問に答えるだけで、睡眠のお悩みや好みに合わせて70万通りの中から最適な枕の高さや硬さを導き、パーソナライズされた枕を作ることができる枕も販売されています。

越後湯沢の雪どけ水から生まれた「上善如水 純米大吟醸」は、華やかな香りと上品な味わいが広がる特別な日本酒ギフトです。 暑い季節も快適に眠れる、やさしい肌ざわりの無添加5重ガーゼケットは、涼しげな水色カラーで、父の日に“くつろぎ時間”を贈れる実用派ギフトです。

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父の日ギフト、お酒、コスメ、寝具、ギフト

 

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