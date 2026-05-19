父が亡くなった時に結婚した童貞芸人の奥さんに涙と後悔のこづけ、かつての父との思い出を...

2ヶ月前までと母の出産予定の日は父が亡くなった。栗谷の otecが亡くなりました。栗谷はその言葉を聞いて涙することが自由でした。彼は最期のことが阻害されました。子供の時に旅に行った旅行などが最期のことを思い出させました。栗谷は最期の前方通信チームに言った\"孫を見せられなかったんでしょう\"と涙することが自由でした。また、彼は父の飲んで、食べることをほとんど見たことがありませんでした。母親はお料理が良かったそうです。しかし、父親になってからはお弁当を作ると茶色いようになったそうです。父は彼が料理うまかったと言うのに、彼は私たちが先生になるようにと言ったそうです。

この日は特別企画"童貞芸人が一年半後、父になる"と題して、交際経験ゼロだった栗谷が結婚してパパになるまでに密着した。 しかし、妻の出産予定日まであと2ヶ月となる中、父が亡くなったという。

栗谷は"孫を見せられなかったですね"と涙。

"最期はずっと思い出話でしたね。 子供の時行った旅行とか"と父との最期の時間を振り返った。 父について"凄い真面目で飲みに行っているのもほぼ見たことない"と回想。

"母親が料理うまかったんですよ。 父親になってお弁当作るようになって、（お弁当が）茶色いんですよ。 唐揚げとしょうが焼きとハンバーグとか男飯。 それでめっちゃ文句言ったんですよ。

"と、父に心無い言葉をかけてしまったこともあることを明かした。 "お金の面でも実はキツくなっちゃったらしくて。 僕にはしょうが焼きとかお弁当作ってたけど、余ったおにぎり1個で父親は生活していたとか。 いろんなところを削って、大事なものを売ったりとかもした。

最近になって知った"と説明。

"自分たちの都合で離婚したから子供には迷惑かけたくないから、子供の分はちゃんとやるけど、自分はめっちゃ我慢してみたいな。 "と涙ながらに後悔を語った。 栗谷は"父親的にはたぶん察していた。

"と明かした。 大悟は"自分が見れないやろうなって分かってたから、お前につらい思いさすがより、見れんでも大丈夫なんだよって言ってくれた"と父の思いを推察した





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