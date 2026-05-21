爆風スランプのボーカル、"大きな玉ねぎの下で"の世界観を映画化した秘話をBS11で披露

爆風スランプのボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」にゲスト出演し、名バラード「大きな玉ねぎの下で」をめぐる秘話を披露した。中野くんは、デビュー1年後、満員になる席がなかったため、"満員になるはずがないから、満員にならない席のドラマを作ろうと。空いてますという席を"と、"大きな玉ねぎの下で"の世界観を映画化した。当初は、得意なお笑いの歌にしようとも考えたが、"ペンフレンドの二人の恋は"という歌詞を認めてくれたディレクターが、"ちょっと待って、中野くん。これ…いい歌になりそう"と。書き始めたら、書いていくうちに、"まず笑ってもらえるんじゃないかって"と、"ペンフレンドの二人の恋は"を認めてくれたディレクターに感謝した。

ロックバンド「 爆風スランプ 」のボーカル・サンプラザ 中野くん （65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」にゲスト出演し、名バラード「 大きな玉ねぎの下で 」をめぐる秘話を披露した。

対照的に、悲哀漂うバラードとして人々の心をつかんだのが、"大きな玉ねぎの下で".

"Runner"の翌年にリリースされた同曲では、遠く離れた文通相手の女の子に恋をする少年の苦い失恋が描かれた。 思いを募らせ、貯金をはたいて日本武道館コンサートのチケットを送るが、その女の子は会場に現れず、コンサートの盛り上がりを背に、会場を寂しく後にする。

"大きな玉ねぎ"は、武道館の屋根の上の、玉ねぎ形をした擬宝珠を指している。25年には、同曲の世界観をテーマに映画化もされた。 デビュー1年後、満員になる席がなかったため、"満員になるはずがないから、満員にならない席のドラマを作ろうと。 空いてますという席を"と、"大きな玉ねぎの下で"の世界観を映画化した。 当初は、得意なお笑いの歌にしようとも考えたが、"ペンフレンドの二人の恋は"という歌詞を認めてくれたディレクターが、"ちょっと待って、中野くん。

これ…いい歌になりそう"と。 書き始めたら、書いていくうちに、"まず笑ってもらえるんじゃないかって"と、"ペンフレンドの二人の恋は"を認めてくれたディレクターに感謝した





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