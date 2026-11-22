長いこと記者会見というものに関わってきた。その多くは、主催者が伝えたい情報を記者側に効率よく届けるというスタイル。記者の方も何人かが参加しているため、聞きたい… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

長いこと記者会見というものに関わってきた。 その多くは、主催者が伝えたい情報を記者側に効率よく届けるというスタイル。 記者の方も何人かが参加しているため、聞きたいことを深く掘り下げることは難しい（他の記者との兼ね合いもあるため）。

予想外のハプニングなどそう起こるものでなく、パターン化しているため「おもろい記者会見」に当たることは少ない。 ところが、よしもと漫才劇場と「くら寿司」がタッグを組んだキャンペーンの会見（11月9日）は、想像していた以上に楽しく、笑いが何度もわきあがった。 最初に姿を見せたのは、司会進行も務める天才ピアニストの竹内知咲。 くら寿司の制服と帽子を着用していたのだが、これがまた抜群に似合っていて、いきなり大笑いしてしまった。

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竹内自身も「こんなに似合うとは…」と照れていた様子。 続いて相方ますみも、制服・制帽姿で現れて「（くら寿司の）新入社員（竹内）と、ベテランパート従業員（ますみ）です」と自己紹介した。 天才ピアニストのコントでは過去、主婦から警官、殺し屋まで演じてしまう多芸さを見てきたが、記者会見なのかコントなのか一瞬わからなくなった。 豪快キャプテン、ジョックロック、フースーヤも、それぞれ見慣れたくら寿司のユニホーム姿。

体格のいい山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）など貫禄たっぷり過ぎて、ホンモノのすし屋にいる頑固おやじに見えた。8人に制服を着させたのは、記者会見の雰囲気を盛り上げる意味でも大正解だった。 持ち込まれたすしを試食し、それぞれがフリートークを展開すると、今度は谷口理（フースーヤ）が大活躍。 所定の位置にとどまることなく、記者の近くに歩み寄っては遠慮なくイジり倒す。 ついには「質問のある人います？

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」と自ら会見を仕切ってしまった。 劇場でフースーヤの漫才を見ていると、自由奔放に動いているように見せて、その裏で綿密にネタ合わせを重ねていることがよく分かる。 しかし、この日はほぼフリーに暴れ回った印象。 それでも笑いを呼び、記者会見を盛り上げたのは彼らの腕か。

最近、ここまで笑った記者会見は記憶にない。 その現場に参加できたことは、めったにない幸運だった。 お得なキャンペーンは何パターンかあるが、マンゲキ来場客限定で、くら寿司の食事代が10％オフになるクーポンをゲットできるようだ。 これは、ぜひ利用したい。 【三宅敏】（ニッカンスポーツ・コム／コラム「ナニワのベテラン走る～ミナミへキタへ～」）