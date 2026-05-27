爆発的衝突！＜ブレイキングダウン＞オーディションで瓜田純士が頭突きし、会場騒然

福岡で実施予定のブレイキングダウン第20回大会オーディションで、格闘家瓜田純士が元ギャング総長田中雄士に急に頭突きを仕掛け、会場を騒然に。映像は即時拡散され、朝倉未来主催イベントの安全管理が問われる事態に。

6月14日福岡で開催予定の格闘技イベント『 ブレイキングダウン 』第20回大会に向けて、主催者である 朝倉未来 がYouTubeチャンネルで公開した オーディション 映像がネット上で話題になった。

映像には、本当に実際に試合を行うとして注目されていた総合格闘家・瓜田純士の過激な演出が収められていた。 場内は観客の期待でぎゅっと詰まっていたが、ひときわ強烈な頭突きが観客の注目を集め、掌声とともに騒然となった。



瓜田は、元関東最大級ギャング集団「とある組織」の前総長である田中雄士に対し、激烈な頭突きで謝罪もなく突進。 田中の顔面は悪夢のようにぐしゃりと絡み、会場は即座に緊張状態に転じた。

オーディションの雰囲気は一瞬で狂乱に。 ファンからは歓声が湧き、映像はすぐにシェアされ、コメント欄には引き起こされた衝撃的なシーンを語る声が殺到した。



ところが、驚きは終わらなかった。 オーディション会場の後方にいた審査員たちもすぐに離席し、現場は一時的に「管理不能」となった。

朝倉は状況を整理するため全員に連絡を取り、映像を一旦停止した。 すると、場に残った最も悲しげな表情の人物は、当時のゲリラ政治家・萩原裕介だった。 萩原も同時に新型マスクの著名人として知られるメカ君に対して手練れだと言われたが、田中との関係をオープンに語る中で、収録シリーズに対しては評判の落ち込みを心配した。



オーディションの中断理由としては、田中と瓜田が闘争の極致をながらお互いの過去に対する述語を衝突したことが挙げられた。

田中は瓜田に「私の前総長としての頑なな責任の教訓を忘れないで欲しい」と主張したが、瓜田はそれを下げるように「現在の課題は相手の態度を支配しないこと」だと反論した。 その結果、二人の間に明らかな緊張が生じ、両者それぞれが「別れ」を唱えた。



最終的に、審査の中断を余儀なくされた後、オーディションを再開し、参加者は新たな規定に従うことが求められた。 最初の投票が終了した当日、朝倉は公式声明で「ご迷惑おかけしました」と謝罪し、今後はセーフティー機能を強化すると約束した。





また、今回の事件で注目されたのは、「イグノレア・リザーブ」と呼ばれるメンバーの登場である。 彼女たちはサブアクションで炭疽菌をグリップしたことにより、会場全体を不安定にした。 最終的に、セルフイメージのセオリーに基づく報告が、ファンに「帝国と戦争の精神」を示した。



結局、ブレイキングダウンの第20回大会は数週間縮められ、剪定された当選者が新しいチームを形成した。

主催者である朝倉は、今回の混乱を受けて、事業方針を更新し、将来的に「より安全で規律のあるトーナメント」を開催することを表明しました





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ブレイキングダウン 瓜田純士 頭突き 朝倉未来 オーディション

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「ブルーロック」U-20日本代表戦のキックオフに向け、PVや追加キャスト公開金城宗幸・ノ村優介原作によるTVアニメ「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」の“U-20日本代表戦キービジュアル”と、“U-20日本代表戦キックオフPV”2本が公開された。

Read more »

SKE48の４人が二十歳のつどい参加 「ふたりはプリキュア」放送開始年生まれの「戦士世代」24年度に20歳を迎えるSKE48メンバーが13日、名古屋市の熱田神宮で「SKE48二十歳のつどい」を行った。奥野心羽（19）澤田奏音（20）篠原京香（20）倉本羽菜（20）の4人が華...

Read more »

54歳、宮迫博之がキックボクシングデビューで健闘も判定負け元・雨上がり決死隊の宮迫博之（54）が40歳以上限定のアマチュア大会でキックボクシングデビュー。PTA会長の若林元樹（50）と対戦し、0-3（19-20、19-20、18-20）で判定負けした。

Read more »

乃木坂46、乃木神社で“成人式” 二十歳メンバー5人が艶やか振袖姿「パカラッパカラッ世代です！」アイドルグループ・乃木坂46の5期生・菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）が8日、東京・乃木神社で成人式を行い、艶やかな晴れ着姿を披…

Read more »

乃木坂46成人式に赤、深い紺、白と黒、ピンク、グレー調の振り袖５人「パカラッパカラッ世代」乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。

Read more »

【AKB48 二十歳のつどい】レジェンドOGに畏敬の念も「すごく悔しい気持ちに」 21年目へ決意「やる気に満ちている」 (2026年1月12日)昨年20周年を迎えたAKB48が12日、東京・神田明神で『AKB48二十歳のつどい2026』を開催した。25年度に20歳を迎え、グループと同い年の秋山由奈（20）、新井彩永（20）、工藤華純（20）、...

Read more »