工場や水道、店舗の冷蔵設備を動かす制御システム「OT」を狙う攻撃が海外で相次いでいる。OTセキュリティに関する11月20日の記者説明会では米DragosのCEOが、AIを使った攻撃者がITからOTへ標的を移した事例を紹介した。

リーCEOによれば、1980年代から21年ごろまでは、世界のインフラの仕組みは国や業種ごとにばらばらだった。 例えば米ワシントンD. C.と東京では変電所の設備も通信の方式も違い、送電や水道、石油・ガスなどの設備にも共通する部分は少なかった。

そのため、物理的な破壊を狙う攻撃は1回ごとに作り込む必要があった。 Dragosが5月に公表した報告書によると、攻撃者は25年12月から26年2月にかけてメキシコの複数の政府機関を攻撃し、26年1月には上下水道事業者のITネットワークに侵入した。 その後、米AnthropicのAI「Claude」を使って社内ネットワークを調査。 Claudeは水道の制御システムにつながる機器と、パスワード1つで認証する画面を見つけ、侵入の糸口になり得ると判断した。

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課題として挙げたのは、OT機器を管理する部署が分かれている点だ。 IT部門が全体を把握するITと違い、OTは工場や倉庫ごとに機器を選んで使っている。 そのため、対象となる機器が企業全体で何台あり、どういう状態にあるのかを洗い出せていない企業もあるという。 人材不足も課題に挙がった。

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アクセンチュアによると、ITのセキュリティ人材も足りない中、OTに詳しい人材はさらに限られる。 大手企業は工場ごとに組織の成り立ちが違い、全社横断のOTセキュリティ組織まで整えている例は、まだ一部にとどまるという。 リーCEOも、日本の現状はまだ厳しい段階にあるとの見方を示した。 理由として挙げたのは能力の不足ではなく、脅威そのものの大きな変化だ。

米国では電力分野の規制を強化し、電力会社にOTのセキュリティ対策を義務付けた。 各社は対策にかかる費用を電気料金に上乗せして対応しており、国全体の対策の水準が上がったという。 日本も他国政府の取り組みを参考に、なるべく早く対策を進めるべきだと訴えた。