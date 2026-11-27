新潟県燕市は27日、東部学校給食センターの受配校で、燕市の特別栽培米「飛燕舞（ひえんまい）」や地元で収穫された季節の野菜を使った「キラッと新潟米☆地場もん献立」の給食を提供した。佐野大輔市長は母校の燕市立大関小学校を訪れ、児童と一緒に地元の恵みが詰まった給食を味わった。 大関小…

新潟県燕市は27日、東部学校給食センターの受配校で、燕市の特別栽培米「飛燕舞（ひえんまい）」や地元で収穫された季節の野菜を使った「キラッと新潟米☆地場もん献立」の給食を提供した。

佐野大輔市長は母校の燕市立大関小学校を訪れ、児童と一緒に地元の恵みが詰まった給食を味わった。11月24日が「いい日本食」の語呂合わせで「和食の日」。 燕市では毎年24日から27日までを和食週間とし、それに合わせて地元食材を積極的に取り入れた給食を提供し、子どもたちに地域の農産物や食文化の魅力を伝えている。 27日の献立は、飛燕舞ごはん、燕の恵みたっぷりみそ汁、鶏肉のレモンあえ、青菜の彩り和え、牛乳の5品。 長ねぎやサツマイモ、小松菜などの地場野菜を取り入れ、白いご飯のおいしさを味わえるようおかずとの組み合わせも工夫した。

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東部学校給食センターの受配校の小学校7校、中学校3校、中等教育学校1校の計11校、約3,100人の子どもたちに提供。 西部学校給食センターではひと足早く24日に実施した。 児童は佐野市長に、好きな給食は何か、なぜ市長になったのか、好きな科目は何か、大関地区で好きな所はどこかなど、次々と質問していた。