新潟県燕市の佐野大輔市長は26日、11月の定例記者会見を開き、事業承継等基礎調査の結果や障がい福祉を支える職員と企業の表彰・認定、合格祈願マンホール缶バッジの作成など6項目を発表した。発表項目外で、東京電力からの拠出金を活用した新潟県の支援策について、電気料金の補助を一部地域に…

障がい福祉職員10人を表彰、工賃向上に貢献した企業8社を認定職員表彰は昨年度から、企業の認定制度は今年度から始めた。 ほかに「工賃UPパートナー」に17社、「工賃UPサポーター」に28社を認定した。

家事や育児を家庭や職場、地域で支え合う「共家事（ともかじ）」「共育て（ともそだて）」を推進する「つば×ともモデルエピソードアワード」の受賞作品を決めた。12月12日に燕市文化会館で表彰式を行い、映画「ズートピア」も上映する。 第14回つばめっ子かるた大会に96チーム募集幼児、小学生低学年、中学年、高学年の4部門で各24チーム、合わせて96チームを募集する。1チーム3人編成で参加無料。12月7日から来年1月8日まで申し込みを受け付ける。12月19日に2026年度燕市英語スピーチコンテストを開く。

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「100年後に残したい燕市の宝」をテーマに、小学生1人、中学生8人の合わせて9人が英語でスピーチする。 受験シーズン本番を迎える市内の中学3年生全員を応援しようと、分水地区のマンホールのふたをデザインした合格祈願缶バッジを作った。12月17日に分水中学校で佐野市長が生徒代表に贈呈する。