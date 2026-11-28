新潟県燕市の燕市社会福祉協議会（藤井吉紀会長）は28日、燕市市民交流センターで法人合併20周年記念事業「令和8年度燕市地域福祉推進フォーラム」を開いている。午前は式典を行い、長年にわたって地域福祉の向上に尽力してきた民生委員・児童委員や社会福祉事業関係者らの功績をたたえ、継続的…

新潟県燕市の燕市社会福祉協議会（藤井吉紀会長）は28日、燕市市民交流センターで法人合併20周年記念事業「令和8年度燕市地域福祉推進フォーラム」を開いている。 午前は式典を行い、長年にわたって地域福祉の向上に尽力してきた民生委員・児童委員や社会福祉事業関係者らの功績をたたえ、継続的な寄付やボランティア活動などで地域福祉を支えてきた企業、個人に感謝状を贈った。

午後はラジオパーソナリティーでローカルタレントのさとちんを迎えてパネルディスカッションを開く。 燕市社協はこれまで3年に1度、燕市社会福祉大会を開いてきたが、ことしは法人合併20周年の節目に合わせてフォーラムとして開催。

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「みんなの ふだんを しあわせに。 」をテーマに、誰もが自分らしく安心して暮らすことのできる地域づくりを考える。 新潟市中央区の更生保護施設「新潟川岸寮」で「サラちゃん食堂in川岸寮」のボランティアを行う燕市更生保護助成会の活動紹介午後は1時半から3時までラジオパーソナリティーの「さとちん」さんをコーディネーターに「『あたりまえ』は人それぞれ。 ～みんなの『ふだん』をのぞいてみる～」と題したパネルディスカッションを開く。