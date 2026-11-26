新潟県燕市の製造業などの企業のうち、従業員5人以下の企業の3割余りが廃業を予定していることが、燕市の「事業承継等基礎調査」の結果でわかった。佐野大輔市長が26日の定例記者会見で公表した。今後の事業方針について「事業を継続する」、または「未定」と回答した企業のうち、48.2％は後…

新潟県燕市の製造業などの企業のうち、従業員5人以下の企業の3割余りが廃業を予定していることが、燕市の「事業承継等基礎調査」の結果でわかった。 佐野大輔市長が26日の定例記者会見で公表した。

今後の事業方針について「事業を継続する」、または「未定」と回答した企業のうち、48.2％は後継者が決まっておらず、候補者もいなかった。 経営者が60歳以上の企業に限っても35.6％に上った。 佐野大輔市長は、分業によって成り立っている燕産地の技術やサプライチェーン（供給網）が失われることに危機感を示し、官民一体で支援策を検討し、来年度予算への反映を目指す考えを示した。 佐野市長が26日の定例記者会見で公表したもの。

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燕市は、さまざまな加工技術を持つ事業者がつながり、材料から加工、完成品の販売までを一貫して行えるサプライチェーンを有している。 一方で、家内工業や小規模事業者も多く、経営者の高齢化に伴う事業承継や技術承継が課題となっている。 調査は7月22日から9月1日まで、燕商工会議所とつばめ商工会の会員で、製造業、卸売業、物流業などの市内企業1,134社を対象に実施。 郵送やインターネットによる回答に加え、市職員らが直接、企業を訪問して聞き取り調査も行った。553社から回答があり、回答率は48.8％だった。