JR東日本は11月28日(土)、29日(日)の2日間、日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を記念してシンガポールで開かれるイベントに出展し、新潟県燕三条地域のものづくり技術を生かした包丁や爪切り、チタンタンブラーなどをカプセルトイの景品として販売する。製品は新幹線と航空機を…

JR東日本は11月28日、29日の2日間、日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を記念してシンガポールで開かれるイベントに出展し、新潟県燕三条地域のものづくり技術を生かした包丁や爪切り、チタンタンブラーなどをカプセルトイの景品として販売する。

製品は新幹線と航空機を組み合わせた輸送サービス「JAL de はこビュン」で25日から26日にかけて現地へ輸送している。 イベントは「SJ60 MUSUBI SINGAPORE-JAPAN Festival 2026」。 シンガポールを代表する複合施設、マリーナベイ・サンズの展示ホールD、Eを会場に、2日間とも現地時間の午前10時から午後8時まで開かれる。 燕三条製品の販売は、JR東日本長岡事業本部と連携して燕三条地域のものづくり産業の活性化に取り組むドッツアンドラインズ（三条市）が行う。

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名栗（なぐり）包丁や爪切り、チタンタンブラーなどが当たる有料のカプセルトイを設置し、燕三条製品の魅力を海外に発信する。 会場ではほかに、ことし4月に「JAL de はこビュン」でシンガポールへ輸送した小千谷市産の錦鯉を展示するほか、同輸送サービスや新潟の地酒を楽しめる観光列車「越乃 Shu＊Kura（こしのシュクラ）」を紹介する。

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「JAL de はこビュン」は、JR東日本グループの列車荷物輸送サービス「はこビュン」とJALグループの国際線航空貨物輸送を組み合わせ、ことし1月に開始したサービス。 新幹線と航空機のスピードを生かして輸送や通関手続きを一元化することで、地方の産品を迅速に海外へ届け、輸出拡大につなげる。 JR東日本長岡事業本部とドッツアンドラインズは、2023年2月に燕三条駅2階の改札外に開業した地方創生型ワークプレイス「JRE Local Hub 燕三条」を運営している。