熱血指導者・山口良治氏死去 伏見工高ラグビー部で全国制覇へ導く

山口良治氏は伏見工高ラグビー部の監督として弱小チームを全国制覇へ導いた。熱血指導で多くの生徒を育て、テレビドラマのモデルにもなった。孫の小村真也さんはラグビー日本代表となり、山口氏の指導精神が継承されている。

京都・ 伏見工高 （現京都工学院高） ラグビー 部の監督、総監督を歴任し、熱血指導でドラマのモデルにもなった 山口良治 （やまぐち・よしはる）さんが29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市の病院で死去した。

行きつけの喫茶店で取材をさせていただいた際、遠い目をしながら大粒の涙をため、何度も声を震わせた山口さんの姿が忘れられない。 話題はラグビー部草創期の苦労話に始まり、自慢の教え子、故平尾誠二さんとの思い出も。 伏見工高がモデルとなったテレビドラマ「スクール☆ウォーズ」で見ていた「泣き虫先生」とそっくり重なった。 監督に就任してまもない昭和50年春、0-112の記録的大敗を喫した弱小チームが、5シーズン後に全国制覇を果たした。

「ツッパリ」と呼ばれた少年らに体当たりでぶつかり、彼らの有り余るエネルギーをラグビーに向けさせた。 その一例が「京都一のワル」の触れ込みで入学した山本清悟さん（奈良朱雀高元教諭）だ。

「ラグビーはルールのあるけんかや」と強引に勧誘。 創部以来初の高校日本代表にまで育て上げた。 父子家庭である身の上を知り、遠征時にこっそり握り飯を手渡した心温まるエピソードはドラマにも描かれている。 若き熱血教師は一方で、今では決して許されない鉄拳制裁を辞さなかった。

親に対するぞんざいな態度が許せず、家庭訪問先で生徒を殴ったことも。

「自分の息子や弟やったらと思うと、放っておけなかったんです」。 ラグビー部員も例に漏れなかったが、「今だったらイチコロですね。 にもかかわらず一度もチクられていない。 それはやっぱり選手たちと心と心でつながっていたからだと思います」。

平尾さんはのちに講演でそう述懐している。 指導の現場を離れてからは、故郷の福井で自身の名を冠した大会を開催するなどラグビー界の底辺拡大にも力を注いだ。 何より楽しみにしていたのが孫の成長だ。

「わが孫ながら、平尾をほうふつとさせるプレーをするんです」。 当時、中学2年だった孫の小村真也さんはニュージーランド留学を経て、帝京大で全国大学選手権4連覇に貢献。 卒業後はリーグワンのトヨタに加入し、昨秋には日本代表デビューを飾った有望株だ。 学校統合により、「伏見工」のチーム名が消えてから約9年。

座右の銘「信は力なり」を継承した京都工学院高の前途を、そして桜のジャージーを身にまとう孫の雄姿を、山口さんは天国から見守り続けるに違いない





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