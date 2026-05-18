熱烈な反応！カワサキ\"Z500\"に寄せられたクチコミ、要望、注目点

Z500の特長や話題を集めているのは、獣のような前傾姿勢のスタイリングや、断然とした見た目。しかし、装備への质疑やカラーラインナップに対する要望が発生しています。

また、獲物を狙う猛獣のような前傾姿勢のスタイリングや、力強さと攻撃的な印象を強調するシャープな形状のフロントフェイスなど、エクステリアにはZシリーズのアイデンティティである\"Sugomi\"デザインが採用されています。

なお、カラーラインナップは\"メタリックマットグラフェンスチールグレー\"/\"メタリックフラットスパークブラック\"の1色のみとなっています。 国産車としてはホンダ\"レブル500\"/\"CL500\"（排気量471cc）などと共に、数少ない500ccクラスのモデルとなるZ500ですが、400ccモデルからわずかに排気量が大きいことで乗るためには大型自動二輪免許が必要となります。 たとえば、\"実は大型二輪免許を取るきっかけは、カワサキからZ500が発売されると踏んでたから\". 絶対買う\".

といった熱意あふれる声や、\"一見地味だけど、久しぶりに試乗してみたいと思える\"となる\"玄人好みのモデルきたー！ \"と走りに期待する声が見られます。 また、装備については\"四角じゃないメーターがかっこいい！ \"/\"メーター、フルカラー液晶じゃないんだ。

確かに修理費用かさむし、あえてこのメーターにしてるのがカワサキのこだわりを感じる\"と、メーターのデザインや仕様を肯定的に受け止める意見も見られました。 とくにカラーラインナップに対しては、\"カラー設定が1色、しかも黒だけかあ。 スタイリングには合ってるけど、欲を言えばもっとカラーバリエーションがほしかったな\". 今後に期待\"といった要望が多数上がっています





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カワサキ Z500 Styling Design Gear Color

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