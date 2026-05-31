熊本競輪ルーキーシリーズ最終日、伊藤梨里花がガールズ初優勝、沢田桂太郎が男子新人アドバンス制す

熊本競輪で開催のルーキーシリーズ最終日、伊藤梨里花がガールズ新人決勝を先行で制し初優勝。男子新人アドバンスは沢田桂太郎が初勝利を優勝で飾った。

熊本競輪 場で開催されたF2「 ルーキーシリーズ 2026」は、3月31日に最終日を迎え、各レースで熱戦が繰り広げられた。10Rの「ガールズ新人決勝」では、 伊藤梨里花 選手（27歳、愛知・130期）が先行策で見事な逃げ切り勝ちを収め、 ルーキーシリーズ 参戦3度目にして初優勝を達成した。

伊藤は松山（2・2・3着）、宇都宮（2・1・2着）、そして今回の熊本（1・6・1着）での成績を経て、次回は7月5日から7日に豊橋で行われる本デビュー戦に臨む。2着には前田真希選手、3着には緒方詩央里選手が入った。11Rの「男子新人アドバンス決勝」では、2日間連続2着と惜しいレースが続いていた沢田桂太郎選手（28歳、大分・129期）がついに初勝利を初優勝で飾った。 沢田は宇都宮（2・5・3着）、平塚（2・2・4着）と勝ち切れなかった在所1位かつ卒業記念レース決勝優勝者であり、待望の勝利となった。2着は満田光紀選手、3着は高橋奏多選手だった。9Rの「A級決勝」では尾野翔一選手（26歳、福岡・127期）が完全優勝を果たした。

沢田の次回出走は7月4日開幕のF2別府ミッドナイト、尾野の次回出走は7月18日からのF2高知ミッドナイトに決まっている。 伊藤選手は優勝後のインタビューで「声援がしっかり聞こえていてすごく力になりました。 車番も悪いので後方からとも思ったんですけど、きのう先行してのみ込まれて6着だったので、私は相当な負けず嫌いなので、先行で負けたなら先行で勝ちたいときょうは先行する気でいました。 ルーキーシリーズを通して脚力が足りないと分かったことは収穫。

本デビューまでしっかり練習して力を付けていきたいです」と語った。 熊本競輪場は多くのファンが詰めかけ、選手たちに熱い声援を送った。 伊藤選手はガールズケイリン界の新星として今後の活躍が期待される。 一方、男子新人アドバンス決勝を制した沢田選手は「やっと勝てたなという感じです。

状況を見て冷静に踏めましたし、大分に近い熊本で優勝できてよかった。 課題はまだまだたくさんあるので、先輩方に後ろ付いてもらえるよう頑張っていきます」とコメント。 ルーキーシリーズは若手選手の登竜門として重要な位置づけであり、今回の結果は両選手にとって大きな自信となるだろう。 同シリーズは今後も全国各地で開催され、新人選手たちの成長が楽しみだ。

最終日は計11レースが行われ、各クラスで白熱した競走が展開された。 熊本競輪場のバンクは観客の歓声に包まれ、レース後には選手たちがファンとの交流を深める場面も見られた。 今後の開催予定としては、7月4日からの別府ミッドナイト、7月18日からの高知ミッドナイトなどが控えており、さらなる熱戦が期待される。 ルーキーシリーズは競輪界の未来を担う若手選手たちの登竜門として、引き続き注目を集めることだろう





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