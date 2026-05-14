熊本市とシェルターワンが挑む避難所運営の革新：TKB48避難所訓練とデジタルプラットフォームS.O.M.による社会実装への挑戦

株式会社シェルターワンが熊本市と共に実施する大規模な避難所実動訓練の詳細について。広域連携の仕組みとデジタル管理プラットフォームS.O.M.を導入し、避難所を単なる施設ではなく社会インフラとして再定義することで、災害関連死ゼロと被災者の尊厳維持を目指す取り組みを詳述します。

株式会社シェルターワンは、避難所の統合運用プラットフォームを開発・運営する社会的企業として、 熊本市 が主催する熊本地震10年事業 TKB48避難所訓練の企画および運営を全面的に担うことを発表しました。

本訓練は2026年5月15日から18日までの4日間にわたり、熊本市南区のアクアドームくまもとを舞台に実施されます。 この取り組みの核心は、単なる防災訓練の枠を超え、避難所における資機材の輸送、設営、運営、そして撤収に至るまでの一連の実動プロセスを完全に実装することにあります。 シェルターワンは2025年3月から長野県諏訪市や伊那市、佐賀県伊万里市や唐津市、神奈川県葉山町などで計4回にわたる実証実験を重ねてきました。

今回の熊本での訓練は、それらの検証フェーズを経て、自治体が主体となって運営する実動訓練へと昇華させた第5回目となる重要なステップであり、検証段階から実際の社会実装段階へと移行する決定的な転換点として位置づけられています。 具体的には、九州地方の複数の自治体から、トイレカーやキッチンカー、居住用シェルター、電源設備、生活用水供給装置、通信インフラなどの高度な資機材を熊本港に集約し、そこから目的地への輸送、荷下ろし、設営、そして実際の運営と撤収までをシームレスに実行する体制を構築します。

日本の避難所運営における最大の課題は、発災から数日間、避難者が冷たい食事しか口にできず、床に直接寝ざるを得ない状況や、衛生環境の劣悪なトイレに耐えなければならないという、惨状の繰り返しにあります。 シェルターワンはこの問題の本質を、単なる物資の不足ではなく、自治体ごとの分断された運用構造にあり、広域的に資機材を動かすための訓練が不足していることにあると分析しています。 そこで同社が提唱するのが、現場運営手法の標準化、ユニット化、そしてモビリティ化を軸としたSUM基準という考え方です。

この基準に基づき、TKB48避難所の広域展開モデルを構築し、さらに資機材の調達と現場運営をデジタルで統合的に管理するプラットフォームであるS. O.M. （Shelter Operation Management）を導入します。 これにより、避難所を市町村が単独で開設して管理する限定的な施設から、広域的な連携によって運用される社会インフラへと再定義することを目指しています。

これは経済学者である宇沢弘文の社会的共通資本論に基づいたアプローチであり、災害時においても人間としての尊厳を維持できる環境を、社会全体の共通資本として整備しようという壮大な試みです。 今回の訓練で想定されるシナリオは、2026年5月15日に熊本市直下を震源とする立田山断層地震が発生し、市内で震度6強から7の激しい揺れが観測されるというものです。

広域的な停電や断水、道路の損傷によって在宅避難が困難となった市民が指定避難所に急増する状況を想定し、熊本市はシェルターワンと連携してアクアドームくまもとを広域支援受入拠点避難所として開設します。 また、熊本港を資機材の集約拠点として機能させ、発災後48時間以内に衛生的な環境、適切な食事、そして質の高い就寝環境を整備することを目標としています。

具体的に配備される設備は極めて多岐にわたり、受付エリアをはじめ、計112席を確保する大型の食堂テント3張、多様なサイズの居住用シェルター11台、国連仕様のテント6張、さらにトイレカー、コンテナシャワー、診療用コンテナ、キッチンカー、給電車輛、循環式洗濯機、浄水装置、そして衛星通信のStarlinkなどが導入されます。 これらを76メートル×40メートルの統合運用レイアウトに基づき効率的に配置することで、要配慮者への対応や物資配分、迅速な情報共有が可能な統合運用体制を立ち上げます。

さらに本訓練の最大の目玉となるのが、避難所運営ITプラットフォームであるS. O.M. の初の本格的な実証導入です。 これまで避難所の設営や運営は、現場責任者の勘と経験に頼る部分が多く、進捗管理や物資の在庫把握、燃料や水の残量確認などが不透明になりがちでした。

S.O. M.システムはこの状況を打破するため、タスクの進捗状況、物資の輸送ルート、リソースの残量、さらには現場のリアルタイム映像を一つの統合ダッシュボードに集約します。 輸送ドライバー向けのSOMトラッカーアプリ、現場マネージャー向けのタスク管理モバイルアプリ、そして本部用のWeb管理画面が同一のデータ基盤を共有することで、情報の非対称性を解消し、再現可能なオペレーションへと変換します。 このデータ駆動型の管理手法を訓練を通じて検証し、誰が運営しても一定の品質が担保される避難所運営モデルを確立することが狙いです。

本プロジェクトには、あいおいニッセイ同和損保やNTT西日本、シャープ、清水建設、セイノーホールディングスなど、業界を代表する計28社を含む、自治体や災害支援団体など合計37の機関が参画しています。 これほど大規模な統合オペレーション体制を編成し、シェルターワンがそのマネジメントを担うことは、日本の災害対策における新たな協力モデルを提示するものです。 シェルターワンは、イタリアの市民保護モデルであるコロンナ・モービレを参照し、日本における広域支援隊モデルの社会実装を推進しています。

企業のミッションとして災害関連死ゼロを掲げ、被災者だけでなく、過酷な環境で活動する支援者までもが人間としての尊厳を持って過ごせる環境を実現することを目指しています。 標準化されたSUM基準の運用、デジタル統合プラットフォームS. O.M. の活用、そして多様な専門職能団体を束ねる広域連携の仕組みづくり。

これら三本の柱を通じて、シェルターワンは日本の防災体制を根本からアップデートし、どのような災害が起きても誰もが安心して避難できる社会の実現に向けて邁進しています





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