宮迫エリックが運営する焼肉店「牛宮城」が、換気設備の不具合と集客の低迷を理由に11月28日で営業を終了しました。開店からの5年間と、その激變の軌跡を詳述。

宮迫エリック が代表を務める焼肉店「 焼肉牛宮城 」が、11月28日付で完全に営業を終了しました。この報せは、宮迫氏自身が公式の動画コンテンツを通じて伝えたものであり、同店が2022年3月を開店日として約5年間の歴史に幕を閉じたことを示しています。これにより、一時は「予約の取れないお店」として社会現象を巻き起こした商業施設は、その役割を完全に終えました。

閉店の決定と運営形態の変化

宮迫エリックは自身のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ！」において、「牛宮城が閉店することになりました」と題した動画を更新し、具体的な閉店の経緯と理由を説明しました。彼の発言によれば、閉店は単一の事由ではなく、設備面の課題と市場環境、さらには運営母体の変更に起因する複合的な決定であったことが明らかになりました。

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まず技術的な要因として、同店の換気設備に不具合が見つかった点が挙げられます。当初は「致し方なく休業する」という対応が決定していたものの、この停滞期間を活用して今後の運営戦略を再検討する流れになりました。その結果、現在の運営主体である「IYO UDON」との協議を経て、休業ではなく完全なクローズ（閉店）を選択したと宮迫氏は明かしています。これは設備修復の費用対効果や、今後の集客見通しを総合的に判断した結論と言えます。

開店当初の盛況と集客の低迷

焼肉牛宮城がどのような店舗であったか、その栄枯盛衰を振り返ると、開店直後の数カ月は非常に過酷な人気を博しました。宮迫氏は「最初オープン当初数カ月、"予約の取れないお店"として大変繁盛させてもらった」と振り返り、開店時における高い注目を強調しています。しかし、その勢いは長続きしませんでした。

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宮迫氏は、現在の社会情勢の変化も閉店判断の要因として挙げました。「今の世の中の現状も踏まえて、やっぱりだんだんだんだんお客さんのほうも落ち着いてしまった状況もあって、協議の結果、"閉める"という形をとったみたいです」と語っています。これは、単なる一店舗の経営不振ではなく、大衆の消費行動や飲食店のトレンドが変化したことを示唆するものです。高需要が続くかと思われた時代から、需要が落ち着き、集客が減少したことが経営の持続性を揺るがした背景にあります。

炎上発足と株売却後の役割

同店の歴史は、開店準備段階からの論争から始まりました。宮迫氏は「最初の試食会で大炎上する動画を出してしまいまして、そのこともあって非常に一店舗としては有名なお店になったんですけども」と述べています。この初期的なバズは、店舗ブランドの知名度を急速に高める双刃の剣として機能しました。

その後の経営体制にも大きな変化がありました。2024年8月、宮迫エリックはYouTubeで「牛宮城の株を売却しました」と題した動画をアップロードし、経営参画の形態変更を報告していました。これにより、宮迫氏の立場は直接の経営運営から、主に宣伝担当的な役割へと移行しました。その後は店に定期的に顔を出し、PR活動などに尽力する姿勢を見せていましたが、最終的な店舗の存続判断には至りませんでした。

感謝の表明と今後の展望

閉店の報告において、宮迫エリックは関係者や顧客に対する深い感謝の意を表明しました。「OPEN前の炎上から始まり、沢山の関係者の皆様やお客様に支えられてきました。大変だったこと、楽しかったこと、全てひっくるめて本当に大切な思い出です」と、5年間の波乱万丈を総括しています。彼は「僕にとっては人生の凄く大きな出来事でした」と振り返り、開店当初は寝る間も惜しんで店舗に滞在し、多くのお客様に支持された嬉しさを忘れないと語っています。

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宮迫氏は、この閉店を人生の一区切りとして受け止め、新しい挑戦への意欲を示しています。「関わってくれた皆様、本当にありがとうございました。これからも色んなチャレンジをしていきますのでよろしくお願いします！」とメッセージを送り、芸能人としての活動や新たなビジネス機会など、次なるステップへの準備を宣言しました。焼肉牛宮城という一つの商業施設は姿を消しましたが、宮迫エリックによる大衆との対話と、その影響の範囲はこれからも続いていくものと見られます。