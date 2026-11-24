Peter Hobson Simon Jessop Valerie Volcovici Sarah McFarlane [アンタルヤ（トルコ） ２３日 ロイター] - トルコで開かれていた第３１回国連

Peter Hobson Simon Jessop Valerie Volcovici Sarah McFarlane - トルコで開かれていた第３１回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ３１）は２２日、政治的合意に至らないまま閉幕した。

交渉に疲れ果てた各国の代表からは、過去３０年にわたり世界の気候変動対策を主導してきた国際交渉の枠組みについて、その将来に不安を抱く声が上がっている。 海面上昇や異常気象の激甚化の影響を最も受けやすい小規模な国々にとって、毎年開かれるＣＯＰは、自国が直面する危機に世界の関心を集め、資金援助を求める貴重な機会となっている。 科学者らは、異常気象の激甚化と温室効果ガス排出増加との関連を指摘している。 しかしＣＯＰはこの数年、成果の乏しい状態が続いており、今回の協議決裂でＣＯＰのあり方そのものを変える必要性が浮き彫りになった。

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ＣＯＰの運営を担うサイモン・スティール国連気候変動枠組み条約事務局長も、全会一致を原則とする現在の制度でも交渉は機能し得るものの、改善が必要だとの認識を示す。２２日の閉幕に際しては「改革の可能性がある分野について助言を得るため、外部の有識者との連携に着手した。 今回の会議終了後も、相当な力を注いでこの取り組みを推進していく」と表明した。 国連の気候変動外交における大きな成果として挙げられるのが、１９９７年の京都議定書と１５年のパリ協定だ。 京都議定書では、温室効果ガスの排出削減に向け、世界で初めて法的拘束力のある数値目標に合意。

パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて２度を十分に下回る水準に抑え、１．５度に抑える努力を追求するという目標が定められた。 今回は、温暖化による最悪の影響を回避するための１．５度目標について、世界がこの水準を超える見通しだとする国連報告書が公表されてから初めてのＣＯＰとなった。 また、米国が政府代表団を派遣しないＣＯＰは２年連続となった。 ＣＯＰ３１でカリブ共同体（ＣＡＲＩＣＯＭ）加盟国の代表団を率いたジェームズ・フレッチャー氏は、前向きな合意を後押しする大国の不在が大きな問題だったと分析。

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「立場が大きく隔たる国々をまとめるだけの政治的な重みと影響力を持つ国がない」と述べた。 例えば、ヘルシンキに拠点を置くエネルギー・クリーンエア研究センター（ＣＲＥＡ）の共同創設者、ラウリ・ミッリュヴィルタ氏の分析によると、中国が昨年輸出したクリーンエネルギー関連製品を導入すれば、世界の新興国・途上国は年間２億５７００万トンのＣＯ２排出を回避できる。 これはフランスの年間排出量に相当する。 こうした状況を背景に、企業も投資判断の指針をＣＯＰに求める必要性が薄れている。

資産運用会社インパックス・アセット・マネジメントでサステナビリティーセンターの共同責任者を務めるクリス・ドッドウェル氏は「以前はＣＯＰの決定が投資の方向性にどのような影響を及ぼすのかを懸念していた」と振り返った。 しかし「今では、そうした影響はほとんどなくなったと思う。 移行を主導しているのは経済合理性だ」という。 スウェーデンの交渉責任者、マティアス・フルメリー氏は「産油国がこれほど強固に阻止に動いているという事実自体、エネルギー転換が加速していることの表れでもある。

産油国は世界が進んでいる方向を目の当たりにしており、今回の会議は、そうした不満を表明できる場になっている」と説明した。 一方、共通の立場を持つ国々は、具体的な成果を上げるために、より小規模なグループでの連携に重点を移している。 こうした国々は、温室効果ガスの排出削減の加速や資金調達、森林保全、エネルギー効率化の取り組みを共同で推進するため、さまざまな連合や協力枠組みを立ち上げている。

その例が、化石燃料からの脱却に関する国際会議「ＴＡＦＦ」、グリーン・グリッド・イニシアチブ、世界メタン誓約、「ビヨンド・オイル・アンド・ガス・アライアンス（石油・ガスからの脱却を目指す国際連合）」などだ。 来年、ＴＡＦＦを主催する太平洋の島国ツバルのマイナ・タリア気候変動担当相は「全会一致を目指すのではなく、協力する意思のある国々が連合を組み、共に前進する方法への関心が高まっている」と述べた。 ツバルは国土の標高が低い太平洋の島国の一つで、気候変動への迅速な対応を特に強く求めている。 同じく太平洋の島国であるフィジーもＣＯＰの現状に強い不満を表明した。

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リンダ・タブヤ気候変動担当相は「毎年、毎年会議に出席しても何も進展がないというのは、疲れるし、いら立たしく、失望させられる」と述べた。 ただ、同国の交渉責任者シベンドラ・マイケル氏は、全会一致を基本とするＣＯＰの交渉プロセスは、過去の会議で達成された成果を維持するために依然として不可欠だとの立場だ。

「法的拘束力のある協定に合意した全ての国を一堂に集め、約束の履行を求め、約束をどのように実行するかを議論するために、ほかにどのような方法があるのか分からない」と述べ、ＣＯＰの意義を改めて訴えた。