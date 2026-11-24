Danielle Kaye Nicholas P. Brown [ニューヨーク ２３日 ロイター] - 消費財ブランドの間で、価格設定に人工知能（ＡＩ）を活用する動きが広がっている。利益率を守るために

- 消費財ブランドの間で、価格設定に人工知能（ＡＩ）を活用する動きが広がっている。 利益率を守るために、できるだけ値引きを抑えることが狙いだ。 消費財ブランドや小売企業にＡＩツールを提供する５社への取材によると、２７日のブラックフライデーを皮切りとする今年の米年末商戦は割引幅が縮小する可能性がある。

インフレや、トランプ米大統領が輸入品に課した関税による価格高騰に苦しみ続ける米国の消費者にとって、これがさらなる頭痛の種となる恐れもある。 世論調査によると、トランプ政権下での生活費高騰は中間選挙で有権者が最も重視する争点となり、野党民主党が連邦議会上下両院の多数派を奪還した。 カジュアル衣料大手ギャップやスポーツ用品大手アンダーアーマーなどのブランドは、ＡＩツールを活用して在庫水準の管理、小売価格の提案、商品を割り引く時期や割引率の設定を行っている。

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ＡＩ価格設定企業はロイターに対し、ＡＩツールを使うことで、多くの場合に需要を鈍らせることなく、割引率を抑えられると説明した。 ギャップを顧客に抱える小売業の価格決定支援企業インパクト・アナリティクスのプラシャント・アグラワル最高経営責任者（ＣＥＯ）は、同社のソフトウエアは「一般的には、より少ない商品について、より短い期間、より少ない販促で済むことを示す」と紹介。 ギャップの広報担当者は、同社がインパクト・アナリティクスを活用して「需要や在庫のシグナルに基づき、より的確に割引を判断している」と説明した。

価格設定支援企業カプノバのジェームズ・サンＣＥＯは同社のＡＩツールを活用し、売上高１０億ドル（約１５９０億円）規模の美容ブランドに対し、今年のブラックフライデーでスキンケア化粧品の割引率を当初計画の４０パーセント（％）から３０％に引き下げるよう助言したことを明らかにした。 全米小売業協会（ＮＲＦ）の推計によると、２６年の年末商戦の売上高は前年比で４．２％増の１兆ドル強に達する見通し。 この伸び率の大部分は、現在３．７％のインフレ率に起因するとみられている。

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ＡＩ価格設定会社のアルゴリズムは、機械学習を使い、販売データ、在庫水準、競合他社の価格、天候、経済状況を統合し、変化する需要をリアルタイムで予測する。 この技術自体は新しいものではない。 ただ、特定の商品について、どの価格なら需要がどう動くかを予測する精度はここ２年で高まり、導入も広がっていると、専門家や業界幹部は指摘する。 ＡＩソフト企業、ファースト・インサイトのツールは、アンダーアーマーや、ディスカウント店ファミリー・ダラーなどを顧客に抱えている。

創業者のグレッグ・ペトロ氏によると、同社は最近、あるブランドに対し、商品を一つ購入すれば一つ無料でもらえるキャンペーンで、商品の割引率を５０％から４０％へ縮小することを提案したと明らかにした。 ＡＩツールは発展途上にあり、価格に与える影響の全容は分かっていない。 しかし、限られたデータや事例は、割引がより対象を絞ったものになりつつある可能性を示している。 スポーツウエア分野では、過去１年間に割引対象商品の割合は増加したものの、平均割引率は低下したことが、セントリック・マーケット・インテリジェンスのまとめたデータで示された。

一例としてセール対象のスポーツブラの平均割引率は３２％と、前年の３６％から縮小した。 小売業大手ウォルマートは２０１９年ごろから自社開発の機械学習ソフトを在庫管理に活用しており、スポーツ用品大手ディックス・スポーティング・グッズや、ディスカウント小売大手ロス・ストアーズは、少なくとも２年前から天気予報をもとにしたＡＩツールを活用して在庫計画を立てている。 コンサルティング会社サイモン・クチャーの消費者部門グローバル責任者、マーティン・クレピー氏は、ＡＩを活用した価格設定ツールがますます一般的になりつつあると指摘。

同社が２５年に実施した調査によると、企業の３分の１が需要予測にＡＩ価格設定を活用しており、２８％がリアルタイムでの価格最適化に活用していた。 予測アルゴリズムは通常、個々の顧客ごとに商品の価格を変えるところまでは踏み込まない。 これは物議を醸す慣行であり、ウォルマートやターゲットといった小売業大手は実施していないと表明しており、複数の州はこれを抑制するための措置を講じている。

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だが、マッキンゼーの元コンサルタントで、電子商取引（ＥＣ）企業幹部のソフィア・セラ氏によると、小売業者が価格を迅速に変更できる「ダイナミックプライシング」と呼ばれるツールは、個別価格設定の一歩手前にあるとし、「これには法的および倫理的な問題がある」と強調する。 その上で「規制は依然として発展途上にある」と指摘した。